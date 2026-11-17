Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, aşıların, tıbbın çocuklara sunduğu en değerli armağanlardan biri olduğunu belirterek, “Her aşı dozu, bir çocuğun hayatını ve geleceğini korur. Çocuklarımızın sağlığı için aşı takvimini eksiksiz tamamlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.” dedi.

Kurum Yönetim Kurulu adına Kerime Can Ertürk imzasıyla yapılan açıklamada, çocukluk çağı aşılarının, çocuk sağlığını korumada en güçlü ve en güvenli araçlardan biri olduğu ifade edilerek, son yıllarda dünyada ve Avrupa’da aşıyla önlenebilir hastalıkların yeniden artmasının, aşı takviminin aksatılmamasının ne kadar hayati olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Hastalığı doğal yoldan geçirerek, bağışıklık kazanmanın bedelinin ağır olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Kızamık zatürre ve beyin iltihabına, hemophilus influenza b ve pnömokok menenjit adı verilen beyin zarı iltihaplanmasına, boğmaca ise küçük bebeklerde solunum durmasına yol açabilir. Aşılar aynı korumayı bu riskleri taşımadan sağlar.” ifadelerine yer verildi.

“Son 50 yılda yürütülen aşılama programlarının en az 154 milyon hayat kurtardı”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde yapılan ve The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışmaya göre, son 50 yılda yürütülen aşılama programlarının en az 154 milyon hayat kurtardığı belirtilen açıklamada, “Bu, yarım asır boyunca her dakika yaklaşık 6 hayatın kurtarılması anlamına geliyor. Kurtarılan hayatların 101 milyonu bebektir.” denildi.

Aynı çalışmaya göre, 14 hastalığa karşı uygulanan aşıların, dünya genelinde bebek ölümlerinin yüzde 40 azalmasına doğrudan katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, bugün doğan bir çocuğun beşinci yaş gününü görme olasılığının, 50 yıl önce doğan bir çocuğa göre yüzde 40 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Uzmanların, bebeklerin yalnızca ilk yaş günlerini görmelerini değil, yetişkinliğe sağlıklı ulaşmalarını sağlamada aşılamanın, tüm sağlık müdahaleleri arasında en büyük katkıyı yaptığını vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, aşılamada oluşan her boşluğun, uzun süredir kontrol altında tutulan hastalıklara kapıyı yeniden araladığı belirtildi.



“Aşılar güvenlidir… Ciddi yan etkiler son derece nadirdir”

Aşıların ardından en sık görülen etkilerin, enjeksiyon yerinde kızarıklık, hassasiyet, hafif ateş ve huzursuzluk gibi hafif ve kısa süreli reaksiyonlar olduğu ve genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçtiği ifade edilen açıklamada, ciddi alerjik reaksiyonların (anafilaksi) ise son derece nadir olduğu kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verileriyle yapılan geniş bir çalışmada, 25 milyonu aşkın aşı dozu sonrasında yalnızca 33 anafilaksi vakasının saptandığı, bunun da milyon dozda yaklaşık 1,3 vakaya karşılık geldiği belirtilen açıklamada, “Aşı uygulanan sağlık kuruluşları, bu nadir durumlara anında müdahale edebilecek şekilde donanımlıdır.” denildi.

Açıklamada, aşıyla önlenebilir hastalıkların yol açtığı ölüm ve sakatlık riskinin, aşıların olası yan etkilerinden kat kat yüksek olduğu da kaydedildi. Pek çok aşının, tam koruma için birden fazla doz gerektirdiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle tek bir dozun bile atlanması ya da ertelenmesinin, çocuğu en savunmasız olduğu dönemde korumasız bırakabileceğine dikkat çekildi.

Ailelere çağrı

Yüksek aşılama oranlarının ayrıca yenidoğanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklar ve tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar için de toplum bağışıklığı yoluyla koruma sağladığı kaydedilen açıklamada, ailelere şu çağrıda bulunuldu:

“Çocuğunuzun aşı kartını kontrol edin; Sağlık Bakanlığı aşı takvimine uygun olarak tüm dozların eksiksiz ve zamanında yapıldığından emin olun. Atlanan ya da geciken bir doz varsa, beklemeden çocuk doktorunuza veya bağlı bulunduğunuz sağlık merkezine başvurun; eksik dozlar tamamlanabilir. Aşılarla ilgili sorularınızı ve endişelerinizi, sosyal medyadaki doğrulanmamış bilgiler yerine çocuk doktorunuzla konuşun.”