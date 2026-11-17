CTP Milletvekili Devrim Barçın, kadrosu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nde bulunan bir personelin, ilgili daire ve Sağlık Bakanlığı'nın yazısı olmaksızın Başbakanlık bünyesine alınmasına tepki gösterdi.

Barçın, Başbakanlık tarafından yapılan görevlendirmenin mevzuata aykırı olduğunu ve seçim yasakları kapsamına girdiğini söyledi.

Söz konusu görevlendirmenin amacının kamu hizmeti yürütmek değil, ilgili personeli seçim çalışmalarında görevlendirmek olduğunu kaydeden Barçın, yasa dışı uygulama ve usulsüz işlemlerle ilgili hesap soracaklarını belirtti.