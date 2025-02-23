Toros: “Karma evlilik çocuklarına uygulanan ayrımcılık son bulmalı”

CTP Milletvekili Fikri Toros, karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından mahrum bırakılmasını "temel bir insan hakkı ihlali" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Toros, bu çocukların Avrupa Birliği hukuku ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre vatandaşlık hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Toros, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in siyasi irade ortaya koyarak bu engeli kaldırması gerektiğini belirterek, “Bu bir ödün değil, hak ihlalinin sonlandırılmasıdır” dedi.

Karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs’ta doğup büyüdüğünü ve Kıbrıs’ı yurt olarak benimsediğini ifade eden Toros, bu çocuklara yönelik ayrımcılığın sona erdirilmesini “acil bir sorumluluk” olarak tanımladı.

Kıbrıs Türk toplumunun Birleşmiş Milletler kapsamlı çözüm planına ve Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin iradesinin değişmediğini vurgulayan Toros, insan hakları, sosyal, kültürel ve ekonomik refah gibi konuların güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Taraflar arasında güvenin artırılması ve federal ortaklığa dair şüphelerin giderilmesinin önemine dikkat çeken Toros, Cumhurbaşkanlığı’nın da bu konuyu göz ardı etmemesi gerektiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde gerçekleşecek genişletilmiş toplantı öncesinde, Rum liderle başlatılan diyaloğun somut sonuçlarla ilerletilmesi gerektiğini belirten Toros, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı için hukuk mücadelesi veren Eda Hançer Akkor’u da takdirle selamladığını ifade etti.