Töre'nin oğlundan Resmiye Canaltay çıkışı

‘Meclis Başkanlığı’nı istediğini bir süredir açıkça ifade eden Zorlu Töre yerine UBP'nin Meclis Başkanlığı adaylığına Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ın gösterileceği iddia edildi; Töre’nin oğlu sosyal medyadan isyan etti.

Zorlu Töre'nin oğlu Tuygun Töre’nin, “Zorlu Töre bugünlere dişiyle, tırnağıyla, kanıyla geldi. Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil! Sizden korkan sizin gibi olsun” paylaşımı dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi’nin Meclis Başkanlığı adaylığına 11 oyla Resmiye Canaltay’ın seçildiği, Töre’nin ise 5 oyda kaldığı iddia edildi, ancak, bu iddia resmi bir kaynaktan doğrulanmadı.

Töre’nin oğlu Tuygun Töre’nin, “esaretle yaşayacağıma cesaretimle ölürüm” başlıklı paylaşımında, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nın UBP içerisine müdahale ettiği iddiasında da bulundu, “Zorlu Töre bu günlere dişiyle tırnağıyla kanıyla geldi. Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil! Sizden korkan sizin gibi olsun” ifadelerini kullandı.

Tuygun Töre’nin paylaşımı şöyle:

“Her türlü oyunu kurdunuz, her türlü Entrikayı çevirdiniz.

-Külliye böyle istedi dediniz -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle istiyor dediniz.

-Emanetçi başkan geri çekil dedi, çekilmedi.

-Kabinede kadın yokmuş da bari Meclis Başkanıymış kadın olsun, sanki de cinsiyete göre makam verilir bu ülkede! Hiçbiri olmadı Zorlu Töre’yi harcamak için uzattıkça uzattınız bir meclis başkanlığı seçimini bile zamanında yapmadınız! Yazıklar olsun. Zorlu Töre bu günlere dişiyle tırnağıyla kanıyla geldi.

Bazılarınız gibi gökten zembille, müdahaleyle, tehditle, telkinle değil! Sizden korkan sizin gibi olsun.”