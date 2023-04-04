Töre: “Meclis gerekirse olağanüstü toplanır, yasa geçer, burada diktatörlük yok”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak anılan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüldüğü sırada KTAMS’ta örgütlü stenografların ek mesaiye kalmama eylemi yaparak Meclis Genel Kurul toplantısını terk etmesi ve oturumun sona erip, yasanın geçmesinin engellenmesiyle ilgili konuştu.

BRT’de yayınlanan programda konuşan Töre, stenografların, maaşlarının yüzde 50’sine kadar ek mesai yapabileceğini, bunun yasayla belirlendiğini, Meclisteki ita amiri olarak kendisinin, stenograflardan göreve devam etmelerini talep ettiğini ancak bu emrinin yerine getirilmediğini söyledi.

“Sendika çağrı yapmış, ana muhalefet de bu işlerin içinde… Ortadaki görüntü ana muhalefetin de bu işin içinde olduğu yönünde” diyen Töre, “Bu nedenle Meclis içinde göreve devam edemedik. Benim gönlüm, muhalefetin de yardımcı olması gerekiyordu diyor. Meclis çalışmaları devam etmeli” şeklinde konuştu.

Töre, ek mesaiye kalmama eyleminin, yasa tasarısının onaylanmasını sadece geciktirdiğini, gerekirse olağanüstü toplanarak “eninde sonunda bu yasanın oy çokluğuyla da olsa geçirileceğini”, gerginlik yaratmanın bir anlamı olmadığını savundu:

“Siz bunu 1 gün yaptınız, yasa tasarısını geciktirdiniz. Meclis gerekirse olağanüstü toplantıya çağrılabilir, eninde sonunda bu tasarı oy çokluğuyla geçer. Çünkü demokrasiler çoğunluk sistemine dayanır. Burada Diktatörlük yoktur. Ana muhalefet ille benim dediği olacak diyor. Bu ciddi bir gerginlik, öfke yaratıyor.”