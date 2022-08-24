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Töre: Kan akıtın o zaman (ara) vereceğim

Töre: Kan akıtın o zaman (ara) vereceğim

Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalar sürerken, CTP Milletvekilleri’nin ‘oturuma ara verin’ çağrısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ‘kan akıtın o zaman vereceğim’ yanıtı dikkat çekti.

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Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalar sürerken, CTP Milletvekilleri’nin ‘oturuma ara verin’ çağrısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ‘kan akıtın o zaman vereceğim’ yanıtı dikkat çekti.

Töre Meclis Başkanlığı kürsüsünden, “Meclis İç düzenine vurun diye çağrıda bulundum, tokmağı da vurdum. Ara vermeyeceğim. Kan akıtın o zaman vereceğim” dedi.

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