Töre: Kan akıtın o zaman (ara) vereceğim
Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalar sürerken, CTP Milletvekilleri’nin ‘oturuma ara verin’ çağrısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ‘kan akıtın o zaman vereceğim’ yanıtı dikkat çekti.
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Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalar sürerken, CTP Milletvekilleri’nin ‘oturuma ara verin’ çağrısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ‘kan akıtın o zaman vereceğim’ yanıtı dikkat çekti.
Töre Meclis Başkanlığı kürsüsünden, “Meclis İç düzenine vurun diye çağrıda bulundum, tokmağı da vurdum. Ara vermeyeceğim. Kan akıtın o zaman vereceğim” dedi.
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Etiketler : meclis, ZORLU TÖRE