Töre dördüncü turda da seçilemedi
Meclis Genel Kurulu'nda UBP'nin Meclis Başkan adayı Zorlu Töre, dördüncü turda da seçilemedi. Oylama sonucunda 25 kabul, 24 ret yönünde oy aldı.
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Meclis Genel Kurulu'nda UBP'nin Meclis Başkan adayı Zorlu Töre, dördüncü turda da seçilemedi. Oylama sonucunda 25 kabul, 24 ret yönünde oy aldı.
Meclis İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış olacak.
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Etiketler : meclis, ZORLU TÖRE