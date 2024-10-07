Töre, ikinci turda da seçilemedi!
Meclis Genel Kurulu’nda devam eden Başkanlık Divanı seçimlerinde UBP’nin Meclis Başkanı adayı Zorlu Töre, ikinci turda da yeterli oyu alamadı, üçüncü tur oylamaya geçildi.
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Meclis Genel Kurulu’nda devam eden Başkanlık Divanı seçimlerinde UBP’nin Meclis Başkanı adayı Zorlu Töre, ikinci turda da yeterli oyu alamadı, üçüncü tur oylamaya geçildi.
Töre bu kez 23 kabul, 24 ret oy aldı. 1 kişi ise çekimser oy kullandı.
Oylamanın ardından Töre, "Üstel, grup yapmayı önerdi" dedi, UBP Meclis grubu, toplantıya girdi.
Oturuma 10 dakika ara verildi.
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