“Töre bir an önce istifa etmeli”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “En büyük özelliği yalan söyleyerek rakiplerini sağa sola jurnallemek” olduğunu söylediği Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin bir an önce istifa etmesinin elzem olduğunu söyledi. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, Zorlu Töre’nin, tamirde olan araçlara akaryakıt aldırdığına yönelik iddialara ilişkin tatmin edici bir açıklama yapmak yerine, saldırıya geçmeyi tercih ettiğini ifade eden Akansoy, Töre’nin Genel Kurul’da yalanlar söylediğini ifade etti.

Akansoy, “Kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret eden, her zaman yalana başvurarak farklı düşünenleri özellikle Türkiye yetkililerine kötülemeyi, jurnallemeyi görev bilen Töre’nin Meclis Başkanlığından bir an önce istifa etmesi gerekmektedir” dedi.

Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Zorlu Töre bugün Meclis’te yaptığı açıklama ile bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir. Tamirde olan araçlara benzin aldırdığı iddialarına tatmin edici bir cevap ve Divan kurulunun konuyu Maliye Teftiş Kurulu’na havale etmesine izin vermek yerine, saldırıya geçmeyi yöntem zanneden Töre, kendi gibi düşünmeyenleri yok sayan, ötekileştiren, düşmanlaştıran faşist bir zihniyetin temsilcisidir.

Kendisi Meclisin tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği siyaset alanı olduğunun idrakinde değildir. En büyük özelliği yalan söyleyerek rakiplerini sağa sola jurnallemek olan Töre’nin Meclis Başkanlığı, halkımızın seçilmiş temsilcilerinin yer aldığı Meclis’in hem itibarı hem de imajı bakımından son derece talihsiz bir durumdur.

Kendisi gibi düşünmeyenlere hakaret eden, her zaman yalana başvurarak farklı düşünenleri özellikle Türkiye yetkililerine kötülemeyi, jurnallemeyi görev bilen Töre’nin Meclis Başkanlığından bir an önce istifa etmesi gerekmektedir.”