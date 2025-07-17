“Topraktan Hikayeler” sergisi dün Rüstem Kitabevi’nde açıldı

“Topraktan Hikâyeler” sergisi dün Rüstem Kitabevi’nde açıldı. Ayhatun Ateşin Atölyesi’nde üretilen seramik eserlerden oluşan sergi, Alashia Terracotta Sanat Derneği organizasyonuyla sanatseverlerle buluştu.

Verilen bilgiye göre, açılış resepsiyonunda, müzisyen İbrahim Özbaskın tarafından flüt dinletisi sunuldu.

Ateşin: “Bu sergi bir vefa sergisidir”

Ayhatun Ateşin açılışta yaptığı konuşmada, “İlk sergimizi 90’larda Derviş Paşa Konağı’nda yapmıştık. Sonra birkaç deneme daha oldu ama hep bir üretim devam etti. Yaptıklarımı hep sakladım. İşte o gün bu günmüş gibi geldi bana” diyerek, sergiyi, bir “vefa sergisi” olarak nitelendirdi.

Özkurt: “Hem eğitimci kimliğiyle hem de sanatsal vizyonuyla kuruma içerik ve yön kazandırdı”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt ise konuşmasında, Ateşin’in yıllardır yürüttüğü kültürel katkılara ve küratörlükteki titiz yaklaşımına değindi. Özkurt, “Adeta iğneyle kuyu kazar gibi BRTK’nın depolarında saklı kalmış pek çok nesneyi gün yüzüne çıkardı. Hem eğitimci kimliğiyle hem de sanatsal vizyonuyla kuruma içerik ve yön kazandırdı” dedi.

Başman: “Ayhatun Hoca bizlere düşünmeyi, sabretmeyi, birlikte üretmenin değerini gösterdi”

Etkinliğe katılan öğrencilerden Pınar Başman da, “Ayhatun Hoca bizlere sadece seramik öğretmedi, düşünmeyi, sabretmeyi, birlikte üretmenin değerini de gösterdi” diye konuştu.

Serginin açılışı, Ayhatun Ateşin’in 7-12 yaş grubundaki öğrencileriyle birlikte yapıldı.

6 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek sergiden elde edilecek tüm gelir SOS Çocuk Köyü’ne bağışlanacak.