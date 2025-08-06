“Topraktan Hikâyeler” sergisi 12 Ağustos’a kadar uzatıldı

Ayhatun Ateşin Atölyesi’nde üretilen seramik eserlerin sergilendiği Topraktan Hikayeler sergisinin yoğun istek üzerine 12 Ağustos Salı gününe kadar uzatıldığı kaydedildi.

Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde yer alan, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergideki eserlerin satışından elde edilen gelir S.O.S. Çocuk Köyü’ne bağışlanacak.

Ayhatun Ateşin Atölyesi tarafından verilen bilgiye göre, toprağın sabrını, ateşin gücünü ve emeğin sezgisini taşıyan seramik çalışmalar; bireysel ve toplumsal hafızayı şiirsel bir anlatıya dönüştürüyor.

Açıklamada, "Sergi alanında dikkat çeken bölümlerden biri ise, duvara yerleştirilen ve satışa sunulan seramik tabaklarla oluşturulan özel enstalasyon. Bu duvar, yalnızca estetik değil; aynı zamanda sembolik bir ifade taşıyor. Her bir tabak satıldıkça duvarda oluşan boşluk, izleyiciyi düşündürmeye ve hissettirmeye davet ediyor" denildi.