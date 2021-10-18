“Toprak Yaşam Kadın” sergisi açıldı

Seramik Sanatçısı Pembe Gaziler’in “Toprak Yaşam Kadın” adını verdiği 4’üncü kişisel sergisi 15 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Saçaklı Ev’de sanatseverlerin yoğun ilgisi ile açıldı. CTP Başkanı Tufan Erhürman, Avustralya Elçiliği Kıbrıs temsilcisi Michelle Anderson’un da katıldığı sergi, sanatçının 17 yıl sonra Kuzey Kıbrıs’ta açtığı kişisel sergisi olması sebebiyle ve bu süre zarfında ürettiği farklı çalışmaların “Toprak Yaşam Kadın” konsepti altında toplanması açısından dikkat çekiciydi. Toplam 12 alt başlığın bulunduğu sergide sanatçının deniz taşları, mercanlar,ağaç dalları,denizden gelen ağaç kökleri, toprak,çamur,kil,kahıt hamuru,kumaş,DCM iplik gibi malzemelerden üretilen seramik, fotoğraf ve kumaş üzerine el dikişinden oluşan çalışmaları sergileniyor. Sanatçının oğlu Mercan ile akrabaları,arkadaşları,sanatçılar,sevenleri ve öğrencilerinin de katıldığı sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.



“Kıbrısta sanatçı olmak zor”



Sanatçı Pembe Gaziler açılışta yaptığı konuşmada sergi hazırlığının yorgunluğunun serginin açılışı ile heyecana dönüştüğünü söyleyerek 17 yıl sonra ilk kişisel sergisini açtığı Saçaklı Ev’de bu kez 4. Kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Kıbrısta sanatçı olmanın zorluğu,kendini var etmeye çalışan bir ülkede sanatçı kimliğini taşımanın zorluğunda bahseden Gaziler sanatçının bedeni ve ruhunda bir sancıyla yaşamak zorunluluğunu getirdiğini ve bunun sergi açılmasıyla da bitmeyeceğini, büyüyerek,gelişerek, değişerek kişiyle devam ettiğini dile getirdi.



“Sanatçının yaşadığı yurduna ve dünyaya savaşla değil sanat yoluyla çıkış yolları göstermek gibi bir sorumluluğu vardır”



Sanatçının yaşadığı yurduna ve dünyaya savaşla değil sanat yoluyla,sanatsal ifade biçimleriyle çıkış yolları göstermek gibi bir sorumluluğu olduğunun da altını çizen Gaziler bu başık açısı ve çizgiyle üretimlerini sürdürdüğünü vurguladı. Sergi için çalıştığı büyük profesyonel ekibe tek tek teşekkür eden Gaziler gönüllü olarak kendine destek veren, yanında duran,güç veren tüm sevdiklerine de teşekkür ederek açılışa katılan tüm sevdiklerini de mekanda görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasını tamamladı.

Saçaklı Ev’deki sergi 22 Ekim’e kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.