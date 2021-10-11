Seramik sanatçısı Pembe Gaziler’in 4’üncü kişisel sergisi “Toprak Yaşam Kadın” temasıyla sanat severler ile buluşacak. Sergi 15 – 22 Ekim 2021 tarihlerinde Saçaklı Ev Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Sanatçı Pembe Gaziler’in yaptığı açıklama şöyle:

“2003 yılında tez çalışmam olan ve hala bana heyecan veren Akdeniz uygarlıklarındaki kayık ve yelkenli gemilerin seramik yorumlamaları, denizden gelen ağaç kökleri ve taşlar, köklerimizin adresi topraklar ve ülkeler, denizlerin akciğerleri mercanlar, denizlerin şiirsel ve kültürel yanı kayıklar, toprağın dili ağaçlar ve onların köklerinin sanatımla buluşması olarak yorumlayabileceğim “Toprak Yaşam Kadın” adlı 4’üncü kişisel sergim 15 – 22 Ekim 2021 tarihlerinde Saçaklı Ev Lefkoşa’da gerçekleştiriliyor.”