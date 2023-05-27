“Toprak ve yeşilin verdiği huzur, başka hiçbir şeyde yok”

Batuhan BORAKAN

Gönyeli Yenikent’te bulunan La Gardenia Florist’in direktörü Berna Tözün, 2012 yılından bu yana çiçekçilik yaptığını söylüyor.

YDÜ, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdikten sonra çiçekçiliği tercih etme sebebinin, “Toprak ve yeşilin verdiği huzur, en zor zamanlarda da olsa verdiği o muazzam enerji kadar güzel bir şey yoktur” diyor…

“Ülkemizde ticaret yapmanın türlü sıkıntılarını ve dışa bağlılığa dayalı zorlukları her işletme gibi bizler de katmerli bir şekilde hissediyoruz” diyen Tözün, “Sektörün tamamıyla Avrupa pazarına bağlı olması fiyat politikalarımızda işimizi epey zorlaştırıyor, ancak yine de bizi diğer sektörlerden ayıran, şanslı kılan, hedef kitlemizin mutlu duygusal bireyler olması başkalarını mutlu etme hedefli gelmeleri” diyor.

İşini çok sevdiğini ifade eden Tözün, “İyi ki bu işi seçtim” şeklinde konuşuyor.