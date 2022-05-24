Toprak Ürünleri Kurumu ile Creditwest Bank arasında protokol imzalandı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve Creditwest Bank geçtiğimiz yıl üreticilerin rekolte ödemeleri ile ilgili yaptığı finansman anlaşmasını yenileyerek, ülke üretimini desteklemeye devam ediyor.

Creditwest Bank, ilgili finansman anlaşması uyarınca üreticilerin TÜK’e yapacakları tahmini rekolte teslimine kaynak ayırarak, ülke üretiminin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Creditwest Bank ve TÜK arasında 2018 yılından itibaren yapılan anlaşma ile üreticilerin rekolte tesliminden doğan ödemeleri Creditwest Bank şubelerinden zamanında gerçekleşiyor. Bu yıl da TÜK ve Creditwest Bank arasındaki işbirliği protokolü yeniledi. Protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan,Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Creditwest Bank Köşklüçiftlik Şube Müdürü Eliz Ulusoy imza koydu.

OĞUZ: AMACIMIZ ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, protokolün imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, 2018 yılından itibaren TÜK’ün Creditwest Bank ile işbirliğinin sürdüğünü söyledi. Bakan Oğuz, sözkonusu işbirliği çerçevesinde verilen kredi desteğiyle TÜK’ün görevini yerine getirmesine katkısı olduğunu belirtti.

TÜK’ün ülke için önemine işaret eden Bakan Oğuz, “UBP ve hükümet olarak, bu kurumumuzun mutlaka yaşaması ve yaşatılması gerektiğine inanıyoruz. TÜK’ün, yıllarca yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle kredibilitesinde gerileme oldu. 2018’den bugüne kadar TÜK görevini yapabilişmişse, hala ayaktaysa hala üretici için bir umutsa demek ki böylesine yapılan bir işbirliğinin yararı var” dedi.

Bakan Oğuz, dünya genelinde emtia fiyatlarının ve enflasyonun artmasının, ekonomik dengelerin bozulmasının ülkemizde birçok sıkıntıya yol açtığını anlatarak, “Hayvan üreticimize özellikle arpayı getirtmek için çok büyük mücadeleler verdik. Bazen arpayı buluyorsunuz ama paranız olmuyor. Bu zor zamanı Creditwest Bank’la yapılan anlaşma çerçevesinde aştık. Bu yıl hasatta rekolte beklenenin altında oldu. Buna rağmen, çiftçimizi gününde ödeyebilmek için Creditwestle yapılan bu anlaşmayla alınmış olan ürünün Perşembe gününden başlayarak ödemesini yapılacak. Amacımız üretimin devamlılığı” şeklinde konuştu.

ZAHEER: TARIM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜMESİNİ İSTİYORUZ

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, ülkede tarım sektörünün önemine dikkat çekerek, “2018 yılında TÜK ile başlayan projelerimiz, üretici ve çiftçiler tarafından çok beğenildi. Bu işbirliğinin çok yararlı olduğuna inanıyoruz. Zaheer, Bankada ilk etapta küçük miktarlarda başlayan kredi ürünlerinin, şimdi daha çeşitli ve uygun koşullarda çiftçilere ulaştırdıklarının da altını çizdi. Modelimiz öyle yaratıldı ki tüm ödemeler zamanında yapılıyor. Bu da üreticinin rahatça işini yapmasını sağlıyor ”dedi.

Zaheer, döviz krizi, Covid 19 salgını, yükselen emtia fiyatları ve savaşlar karşısında, ülke çiftçisini bu olumsuzluklardan korumak için farklı ürünler yaptıklarını belirterek, “Ülkede tarım sektörünün büyümesini istiyoruz. Bunun için tüm desteğimiz devam edecek.” dedi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, tarıma yönelik kredilerini büyüterek toplam tarım kredilerinin 1 Milyar TL ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı.

ADAHAN: İKİ TARAFIN DA KAZANDIĞI DENGEYİ GÖZETİYORUZ

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, kurumun görevini yaparken, ürünü çiftçiden alıp hayvan üreticisine satarken her iki tarafın da kazandığı bir dengeyi gözettiklerini söyledi.

“Biz çiftçinin maliyetinin en düşük noktada olması için en uygun ve en iyi şartlarda krediyi Creditwest’ten sağladık” diyen Adahan, son üç yıldır bu doğrultuda banka ile işbirliği yaptıklarını anımsattı. Adahan, teslim edilen ürünlerle ilgili ödemenin, Perşembe gününden itibaren başlayacağını da sözlerine ekledi.