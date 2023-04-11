Toplumun mutluluk oranı 10’da 5.82

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart 2023’e ilişkin anket sonuçları açıklandı.

Merkez tarafından 500 kişi ile telefon anketi şeklinde, her 3 ayda bir gerçekleştirilen çalışmaya göre toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.82 oldu, Aralık 2022’deki 5.23’e göre ufak da olsa bir artış yaşandı.

Çalışmanın Nisan 2022’deki sonuçlarında toplumun mutluluk puanı 4.37, Haziran 2022’de 4.73 ve Eylül 2022’de ise 4.99 olarak hesaplanmış, bu rakamlar Mart 2015’den bu yana tespit edilen en düşük rakamlar olarak kayda geçmişti.

CMIRS Direktörü Mine Yücel, son dönemde hiç olmadığı kadar düşen mutluluk puanlarının yeniden daha normal seviyelere yükseldiği yorumunda bulundu.

Yücel ayrıca, ankete katılanların yüzde 84.2’lik kesiminin adaletsizliğin; yüzde 82.6’lık kesimin partizanlığın, yüzde 91’lik kesimin yolsuzluğun, yüzde 83’lük kesimin ise rüşvetin yaygın olduğunu düşündüğünü belirterek, “Böyle bir ülkede ne hayat kalitesinden bahsetmek mümkündür ne de bu sorunları çözmeyi merkezine almayan bir siyasetin başarılı olma şansı bulunmaktadır” dedi.

Kendini sıkça çaresiz hissedenler: Yüzde 18.87

CMIRS anketine göre, katılımcıları yüzde 18.87’si son bir hafta içinde kendilerini sıkça çaresiz hissettiklerini belirtti. Bu oran, Aralık 2022 anketinde yüzde 35.74, Eylül 2022 anketinde yüzde 33.47 ve Haziran 2022 anketinde yüzde 42.6 olarak kayıtlara geçmişti.

Kendini sıkça mutlu hissedenler: Yüzde 59.8

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde sıkça umutlu hissedenlerin oranı ise yüzde 59.8 olarak belirlendi. Bu oran Aralık 2022’de yüzde 52.92, Eylül 2022’de yüzde 40.28, Haziran 2022 anketinde ise yüzde 42 idi.

Kendini sıkça endişeli hissedenler: Yüzde 27.2

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde sıkça endişeli hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 27.2 oldu. Bu oran Aralık 2022’de yüzde 36.75, Eylül 2022’de yüzde 35.46, Haziran anketinde ise yüzde 46.6 idi.

Kendini sıkça huzurlu hissedenler: 56.4

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendisini sıkça huzurlu hissedenlerin oranı yüzde 56.4 oldu. Bu oran Aralık 2022’de yüzde 50.6, Eylül 2022’de yüzde 46.7, Haziran anketinde ise yüzde 41.6 idi.

Kendini sıkça depresif hissedenler: Yüzde 23.4

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendini depresif hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.4 oldu. Bu oran Aralık 2022’de yüzde 28.11, Eylül 2022’de yüzde 30.52, Haziran anketinde ise yüzde 31.53 idi.

Kendini sıkça öfkeli hissedenler: Yüzde 29.6

Katılımcılar arasında son bir hafta içerisinde kendini sıkça öfkeli hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 29.6 oldu. Bu oran Aralık 2022’de yüzde 27.11, Eylül 2022’de yüzde 35.05, Haziran anketinde ise yüzde 35.47 idi.

Genel sorunlar…

“Yüzde 95.6 kumarın, 72.4 ise uyuşturucunun yaygın olduğunu söylüyor”

Çalışmada, ankete katılanlardan ülkedeki yaygın sorunlara ilişkin de görüş istendi.

Bu kapsamda ankete katılanların yüzde 84.2’si ülkede adaletsizliğin yaygın olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 91’i ülkede partizanlığın yaygın olduğunu söylerken, yüzde 83’ü ise rüşvetin yaygın olduğunu düşünüyor.

Ankete göre katılımcıların yüzde 55’i şiddetin yaygın olduğu görüşünü paylaşırken, yüzde 95.6’sı kumarın yaygın olduğunu düşünüyor.

Yine ankete katılanların yüzde 72.4’ü, ülkede uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu dile getiriyor.