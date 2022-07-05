"Toplumun kavurucu sıcakta elektriksiz bırakılması, kabul edilebilir bir durum değil"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, ülkedeki elektrik kesintilerinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

KTEZO Örgütlenme ve Başkanlar Kurul Başkanı Mahmut Kanber yaptığı yazılı açıklamada, “Toplumun bu sıkıntılı günlerinde kavurucu sıcakta elektriksiz bırakılması, kabul edilebilir bir durum değil, bu durumu herhangi bir mazerete bağlamak beceriksizlikten öte bir şey değildir” dedi.

Siyasilerin ülkeyi yönetmede yetersiz olduğunu iddia eden Kanber, “Elektrik kesintisinin oluşturduğu zarar ziyan ve umudun eksilmesi gitgide daha da derin yaralar açmaktadır” dedi.

Kanber, Kıbrıs Türk esnafının tek sorununun ekonomi olmadığını, bununla birlikte kaybettiği birçok şeyin olduğunu, son 4 yılının da yok olduğunu, bu durumun esnafın kendi başarısızlığından değil ülkede yaşanan plansızlıktan ve beceriksizlikten, yanlış ekonomik politikalardan kaynaklandığını ileri sürdü.

Mahmut Kanber, mevcut yapının işletmeleri yok oluşa götürdüğünü, söz konusu yapıyı çözme noktasındaki çalışmalara öncülük etmeye devam edeceklerini kaydetti.