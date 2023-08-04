"Toplumsal yok oluşa karşı mücadeleyi yükselteceğiz"

Bu Memleket Bizim Platformu yeniden bir araya geldi, toplumsal yok oluşa karşı mücadeleyi yükselme kararı aldı.

17 örgütün 28 Temmuz’da yeniden bir araya gelmesiyle toplanan Platform, dayatmalarla Kıbrıslı Türklerin yok olma, Kıbrıs’ın kuzeyinin ise yaşanamaz hale geldiğini vurguladı.

Platform, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıslı Türklerin çözüm sürecinde özne olması yönünde mücadele edeceklerini de duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Bu Memleket Bizim Platformu 28 Temmuz 2023 Cuma günü, 17 örgütün bir araya gelmesiyle yeniden toplanmıştır. Ülkemizin TC tarafından uzun yıllardır alt yönetim haline getirilmesi, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim, kısaca her alanda sürdürülen ve son zamanlarda had safhaya ulaşan dayatma ve saldırıları biz Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına, ülkemizi yaşanmaz duruma getirmiştir.

Hayat pahalılığı, zamlar, TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin aldıkları talimat uyarınca buna kayıtsız kalması, insanlarımızın geçim derdine düşürülmesi, nüfus aktarımı, vatandaşlıklarla Kıbrıslı Türklerin iradesinin elinden alınması, seçimlere, hatta kurultaylara kadar müdahale edilmesi, demografik yapının değiştirilmesi, iyice sorma gir hanına dönüştürülen ülkemizde kriminal suçların, trafik kazalarının artması, yabancılara, ya da AKP sermayesine satılan veya peşkeş çekilen toprak, dağ, taş, kıyılarımız, yaşanan çevre sorunları, eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetlerin iyice özele havale edilmesi, insanlarımızın ilaç bulmakta dahi sıkıntı yaşaması, eğitimde çocuklarımızın çadıra, konteynere mahkûm edilmesi, Kuran kurslarıyla imamlara teslim edilmesi, eğitimle, vakıf, dernek, tarikatlarla dinselleştirme politikalarının sürdürülerek toplum mühendisliği çalışmalarının hızının artırılması karşısında toplumsal mücadelenin örgütlenmesi gerektiği gerçeğiyle yeniden toplanan platforma üye örgütler hedefler belirleyerek, ilkesel ve eylemsel birlikteliği sağlamak ve dayatana ve dayatmalara karşı mücadele etmek, buna seyirci kalan uluslararası camiaya ulaşmak ve gasp edilen yurdumuzda biz Kıbrıslı Türklere karşı dayatmalar, ekonomik paketlerle işbirlikçi atanmışlar aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan toplumsal yok oluşa karşı her türlü mücadeleyi yükseltmek kararına varmış, Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıslı Türklerin çözüm sürecinde özne olması yönünde mücadele edilmesine karar vermiştir."

İmzacı Örgütler: Bağımsızlık Yolu, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Basın-Sen, BES, BKP, DEV-İŞ, Girne Düşünce Derneği, KOOPSEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, Özgürlük İnisiyatifi, SOL Hareket, TDP, YKP