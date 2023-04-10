“Toplumsal Varoluş Ellerimizde”

Cumhuriyetçi Türk Partisi de bugün EL-SEN eylemine destek için Meclis önünde.

CTP, ‘Mesele bir varoluş meselesidir’ dedi, ‘yaşanan bu gelişmelere tepki göstermek, kurumlarımıza sahip çıkmak ve geleceğimizi yeniden ellerimize almak adına, tüm üyelerini ve halı Meclis önüne çağırdı.

CTP’nin açıklaması şöyle:

“UBP-DP-YDP “hükumeti” tüm diyalog kanallarını kapatarak ve gözü görmez, kulağı duymaz bir biçimde, adeta yangından mal kaçırırcasına neyi peşkeş çekebileceklerinin derdine düşmüştür. Ülkenin tüm enerji ihtiyacını ve arzını özel tekel yaratmak suretiyle, ihalesiz olarak ve 15 yıllık sözleşme ile bir şirkete devretmek için hazırladıkları değişiklik yasa tasarısı halen geçirilememiş olmakla birlikte bu konuda UBP-DP-YDP’nin acelesi, izaha muhtaç telaşı ve ısrarı devam etmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak daha önce de ilan etmiş olduğumuz üzere Kıb-Tek’in gözden çıkarılması yalnızca bir kurumun peşkeş çekilmesi meselesi değildir. Mesele bir toplumsal var oluş meselesidir. CTP olarak kamu yararı bulunmayan, toplumun geleceğini tehdit eden, ekonominin tüm dengelerini alt üst edecek olan bu tür anlaşmalar yoluyla kamu kurumlarını ve halkı ayan beyan Sayıştay raporlarına da yansıdığı şekilde zarara uğratanlardan, hükümete gelir gelmez hesap soracağımızı bir kez daha ilan ederiz. Saat 10.00’da yaşanan bu gelişmelere tepki göstermek, kurumlarımıza sahip çıkmak ve geleceğimizi yeniden ellerimize almak adına tüm üyelerimizi ve halkımızı El-Sen’in yapacağı eyleme destek vermek üzere Meclis önünde toplanmaya davet ederiz.”