Medya Etik Kurulu, Gündem Kıbrıs Gazetesi’ni dünkü manşetinde yer alan “Gönderin gitsinler” başlıklı haberinden dolayı kınadı.

Medya Etik Kurulu konuya ilişkin açıklamasında, Kıbrıs’a yurt dışından gelen bireyleri hedef alan manşetin, gazetecilik etiğine, insan haklarına, toplumsal barışa ve evrensel basın ilkelerine aykırı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Haberde kullanılan ifade biçimi, toplumun belirli bir kesimini dışlayıcı, aşağılayıcı ve potansiyel olarak şiddeti meşrulaştırabilecek bir dille hedef göstermektedir. Bu durum, nefret söylemine kapı aralayacak niteliktedir.” denildi.