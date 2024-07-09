“Toplum trafik konusunda eğitilmeli”

“Trafik konusunda cezalarda bir artışa gidiyoruz ama ceza vermek eğitimde en son aşamadır” diyen CTP Milletvekili Filiz Besim, eğitimde ceza vermenin caydırıcı unsur olmadığını belirtti, toplumun trafik konusunda eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

“Trafik kazalarını önlemek eğitim ve kültür olayıdır” ifadelerini kullanan Besim, bunun bir kültür haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Besim, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya seslenerek “Siz trafik eğitim parkını kapattınız ve ‘para yoktur’ dediniz” diyen Besim, “3 yıllık bakanlık döneminde yaptığınız tek uygulama bu yasayı getirip uygulamak oldu” dedi.

“Gece yollar karanlık” diyen Besim, kuzey çevre yolunda meydana gelen ölümlü trafik kazasını hatırlattı. Kuzey çevre yolu ile ilgili Arıklı’nın ‘gerekli parayı bulamadım. Türkiye bu yolu yaptı ama ben beceriksizim bu yolu ışıklandıramadım’ şeklinde konuştuğunu belirten Besim, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.