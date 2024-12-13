“Toplum ciddi bir çöküş yaşıyor, gençler göç ediyor”

CTP Milletvekili Fide Kürşat ülkede çok önemli sorunların yaşandığını ve artarak devam ettiğini söyledi.

Hükümetin konsantrasyonunun sanayicinin ve esnafın çok ötesinde olduğunu söyleyen Kürşat, yapılan tüm eylemlerin ortak konularının ekonomik, denetimsizlik ve plansızlık olduğunu kaydetti.

Dünyadaki en pahalı ve olmayan enerjinin kullanıldığını dile getiren Kürşat, hükümetin hayatın ucuzlatılması hakkında adım atması gerektiğini kaydetti.

Küçük ve orta ölçekli esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğini söyleyen Kürşat, hükümetin yanlış mali ve ekonomik politikalarından dolayı ülkenin kaotik bir duruma düştüğünü belirtti.

Kürşat, toplumun ciddi bir çöküş yaşadığını, gençlerin ülkeden göç ettiğini belirtti.

Bütçe açığı ve hükümetin bütçedeki önceliklerinin ne olduğu konusunda tartışmalar yaşandığını dile getiren Kürşat, hükümetin hiçbir tasarrufa gitmediğini gösteren verileri Meclis kürsüsünden de paylaştıklarını söyledi.

Kürşat, girdi maliyetlerinin hükümetin yanlış politikaları yüzünden, hükümet eliyle artırıldığını savundu. Enflasyondan kaynaklanan sorunlardan dolayı ekonominin Güney’e kaydığını dile getiren Kürşat, hükümetin bu noktada tedbir almadığını ifade etti.

Üreticilerin artan maliyetler karşısında yaşadığı sıkıntıları aktaran Kürşat, üretim yapılmadığı sürece enflasyonla nasıl mücadele edilebileceğini sordu. İthalatın ülkeyi pahalılaştırdığını söyleyen Kürşat, TL kullanımından kimlerin faydalandığını sordu. Kürşat, ülkede her şeyin dövize endeksli olduğuna dikkat çekerek, fiyatların dik yukarıya gittiğini ve insanların artık bu duruma dayanamadığını kaydetti.

Ülkenin yerli üretim ve sanayisine sahip çıkması ve teşvikleri yönlendirmesi gerektiğini söyleyen Kürşat, hayat pahalılığı ve alım güçsüzlüğü konusunda hükümetin tedbir almasını istedi.

Kürşat, kayıt dışı ekonominin de ülkenin en büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyerek, bütçe açığının kapatılması için çalışmaların ivme kazandırılarak tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Yasaların gereğinin yapılmasını isteyen Kürşat, sürdürülebilir bir kalkınma planının hazırlanmasının şart olduğunu vurguladı.

Fide Kürşat, tarıma, turizme ve teknolojiye yatırım yapılması, bu politikaların oluşturulabilmesi için de artık nüfusun sayılması gerektiğini kaydetti.