Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün Meclis’te yaptığı konuşmada, “Karşımızda “Bitse de gitsek” modunda bir yapı var” ifadelerini kullandı. Eğitim Bakanı ile Ulaştırma Bakanı’nın Meclis kürsüsü üzerinde yaptığı yetki tartışmasına dikkat çeken Erhürman, “Hâlâ öğrenci taşımacılığında hangi yetki Ulaştırma Bakanlığı’na, hangisi Eğitim Bakanlığı’na aittir diye burada tartışılacaksa, toplayın pılınızı pırtınızı, gidin” ifadelerini kullandı.

“Bitse de gitsek” modunda olan bir yapı”

Adına hükümet diyen yapı adına yapılan konuşmaları “dehşet içinde” izlediğini vurgulayan Erhürman, “Bu memleketi nasıl bu hale getirdiniz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Sayın Eğitim Bakanı, Ulaştırma Bakanı’nın konuşması üzerine ona adeta ders veriyor. Eğer araçların muayenesinde Ulaştırma Bakanlığı’nın bir yetkisi yoksa, Eğitim Bakanlığı’nın bu konunun yanından bile geçemez diyor” diyen Erhürman, görüşülenin de ivedilikle görüşülen bir yasa tasarısı olduğunu belirtti. Tufan Erhürman, “Yasa tasarıları hükümetten gelir. Hükümetin içinde hem Ulaştırma Bakanı hem Eğitim Bakanı var” dedi. Kısa bir süre önce meydana gelen otobüs kazasına işaret eden Erhürman, “Çok kısa bir süre önce çok tehlikeli bir kazadan mümkün olan en az zararla çıkıldığını hep birlikte gördük. Şu anda bu konuyla ilgili bir yasa tasarısı Meclis’e geliyor ama iki bakan kürsüden yetki tartışması yapıyor. “Bu konu kimin yetkisindedir?” diye kamuoyu önünde tartışıyorlar. Görülmemiş, olmamış şeyler bunlar” dedi. Erhürman, “Karşımızda “bitse de gitsek” modunda olan bir yapı var. Ama bu memleket bunu kaldıramaz. Hâlâ öğrenci taşımacılığında hangi yetki Ulaştırma Bakanlığı’na, hangisi Eğitim Bakanlığı’na aittir diye burada tartışılacaksa, toplayın pılınızı pırtınızı, gidin!” diye konuştu. Söz konusu işlerin doğru işler olmadığına vurgu yapan Erhürman, Bakanlar Kurulu’nun bir bütün olarak sorumlu olduğunun altını çizdi. “Konuşmalardan anladığım kadarıyla, dört yıl boyunca hukuka aykırı şekilde taşımacılık yapılmış ve bu, kendine hükümet diyen yapının döneminde gerçekleşmiştir” diyen Erhürman, söz konusu durumu da dile getiren kişinin Eğitim Bakanı olduğuna dikkat çekti. Tufan Erhürman, “Bitmiş olduğunu kendisi de bilen, “geçsin de gidelim” derdinde olan bir yapıdan söz ediyoruz. Bu durumun bu kadar açık şekilde deklare edilmesi de Meclis kayıtlarına geçmiştir” diye ekledi.