“Toplamda 96 sahte reçete tespit edildi”

Polisin yürüttüğü "sahte reçete yolsuzluğu" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan zanlı Eczacılar Z.Ç ve Ş.Ç bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Müşterilerinin bilgileri dışında reçete düzenleyip sosyal Sigortalara işledikleri gerekçesiyle tutuklandılar.

Tahkikat memuru, 13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında Eczacılar Z.Ç ve Ş.Ç'nin “Resmi evrak sahteleme“, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme”, "Suç gelirinin aklanması" ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından 16 Ekim'de tutuklandıklarını kaydetti.

Mahkemede detayları aktaran tahkikat memuru, Z.Ş'nin 12 ifade alındı. Ocak Ağustos ayları içerisinde 1.178 tane reçeteyi sosyal sigortalar dairesine gönderdi. 1.178 reçeteden 63 reçete incelendi ve 47 reçetenin sahte olduğu tespit edildi. Ş.Ç için 8 ifade alındı. Ocak Ağustos ayları arasında toplam 3.331 reçeteyi sosyal sigortalar dairesine gönderdi. Bunlardan 71 tanesi incelendi ve 49 tanesi sahte olduğunu tespit edildi. Anne kız Ocak ve Ağustos ayları içerisinde toplam 4.509 reçeteyi sosyal sigortalar dairesine gönderdi. Toplam her iki zanlı için 20 ifade alındı.

Ş.Ç'nin Eczanesinde yapılan aramalarda 240 küpürü kesilmiş ilaç kutusu bulundu.1 telefon,1 bilgisayar, Kaşe, ajanda, dosya, tablet ve 3 adet arızalı telefon emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Z.Ş'nin Eczanesinde yapılan aramalarda 15 adet küpürü kesilmiş ilaç kutusu ve küpürü kesilmiş içi ilaç dolu bir çok ilaç, 2 ajanda,1 telefon rehberi,17 adet kaşe,18 adet ilaç küpürü parçaları,1 telefon ve 1 bilgisayar emare olarak alındığını aktardı.

Zanlılardan alınan ifadelerde Ş.Ç sadece Askere reçete yaptığını Annesinin Sosyal Sigortalara reçete hazırladığını söyledi. Reçete ile gelen müşterilere işlem yaptıklarını ayrıca belirtiler.

Polis alınacak bir çok ifade ve incelenecek reçetenin olduğunu belirterek, zanlıların soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlılara 3 gün ek tutukluluk verdi.