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  3. Toplam 20.690 test yapıldı, 325 pozitif vakaya rastlandı
Toplam 20.690 test yapıldı, 325 pozitif vakaya rastlandı

Toplam 20.690 test yapıldı, 325 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.690 olup, 325 pozitif vakaya rastlanmıştır.

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176 kişi Lefkoşa, 47 kişi Girne, 60 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

10 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.690

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 325  

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.549.057    

Toplam Vaka Sayısı: 90.445            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 85.724             

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4495      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4441

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228       

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

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