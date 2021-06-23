Topaloğlu: "Mevcut fiyatlarla Eylül ayında öğrenci taşımacılığına başlamayacağız"

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) mevcut toplu taşıma fiyatlarıyla Eylül ayında öğrenci taşımacılığına başlamayacakları uyarısında bulundu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, akaryakıt zammıyla ilgili açıklamasında, “Son üç yıldır toplu taşımacılık fiyat listesinde düzenleme yapılmamıştır. Artık dayanacak ne gücümüz, ne de sabrımız kalmıştır. Son gün yumurta kapıya dayanınca değil, bu günden hükümeti uyarıyoruz ki bu fiyatlarla Eylül’de öğrenci taşımacılığına başlayamayacağız. Bu konuda bu günden görüşmeye hazır olduğumuzu hükümet edenlere bildiririz” ifadelerini kullandı.