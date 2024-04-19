Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 18.11 sıralarında merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5,99 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.



AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

20 Saatte 46 sarısıntı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte 46 sarsıntı meydana geldi.

Tokat’ın Sulusaray ilçesi dün gece saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı. Tokat’ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11'de gerçekleşen 5.6 büyüklükteki deprem oldu. Yaşanan 46 sarsıntının 5’i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.

AFAD SON BİLGİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan son açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün, saat 18.11'de Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Tokat ve Yozgat il AFAD, Jandarma, Emniyet ekipleri ve diğer görevli personelle saha taramaları yapılmaktadır.



Yozgat ve Tokat illerindeki 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne toplam 231 ihbar gelmiştir.



Can kaybı bulunmamaktadır.



Tokat ilimizde; 2 konut, 5 ahır ve 2 minare hasar almıştır. Sivas, Samsun, Erzurum, Çorum ve Amasya AFAD ekipleri sevk edilmiştir.



Yozgat ilimizde; 2 katlı bir bina yıkılmış, 8 köyde küçük çaplı hasarlar meydana gelmiştir. Ankara, Çankırı, Kayseri, Amasya, Nevşehir ve Kırıkkale AFAD ekipleri sevk edilmiştir.



Yozgat ve Tokat illerimize Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 helikopter, Jandarma'dan 1 İHA sevk edilmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz."