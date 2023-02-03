TOBB ve KTTO’dan yeni iş birliği…

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında bugün imzalanan yeni bir protokolle KTTO çatısı altında “İhracat Geliştirme Ofisi” kurulması kararlaştırıldı.

Protokole göre, KTTO çatısı altında kurulacak İhracat Geliştirme Ofisi’ne TOBB tarafından pazar bilgisi sağlanacak ve işletmelerin iş birlikleri oluşturması için destek verilecek.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre protokol, KTTO binasında Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından imzalandı.

İhracatın geliştirilmesi amaçlanan protokole göre, İhracat Geliştirme Ofisi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliği ve desteğiyle kurularak, hizmet verecek.

KTTO, ofisin çalışmalarına fiziki mekan ve personel tahsis ederken firmalara katılabilecekleri fuar ve diğer etkinlikler hakkında bilgi temin edecek ve firmaların iş birliği yapması için çalışacak.

TOBB ise ofisin çalışmaları için ihtiyaç duyulan bilgileri temin edecek, ihracat için gerekli mevzuat ve prosedüre dair bilgileri ofisin kullanımına sunacak ve işletmeler bazında iş birlikleri kurulmasına destek verecek.

Deniz: “Heyecanlı ve mutluyuz”

KTTO Başkanı Turgay Deniz imza töreninde yaptığı konuşmada, TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu ve arkadaşlarını bir kez daha KKTC’de görmekten mutlu olduklarını belirterek, TOBB ile KTTO arasındaki iş birliğinin her alanda verimli sonuçlar verdiğini, İhracat Geliştirme Ofisi’nin de bunlardan biri olacağını kaydetti.

Deniz, İhracat Geliştirme Ofisi sayesinde Kıbrıs Türk ekonomisi üzerindeki ambargoların hafifletilebileceğine vurgu yaparak, ofisin ihracatçılara bilgi ve ilişki sağlayacağını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu: “Elimizden gelen desteği vermeye hazırız”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, KTTO ile yaptıkları iş birliğinin Kıbrıs Türk ekonomisi için olumlu sonuçlar vermesini dileyerek, bu alandaki katkılarını büyük bir isteklilikle ve severek devam ettireceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin göz bebeği olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “KKTC halkının zenginleşmesinin yolu ticaretten geçer, biz de bunun için elimizden gelen desteği vermeye hazırız” diyerek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.