TMK Başkanı ve Genel sekteri DAÜ Senatosu’na bilgilendirme

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Veçhi ve Komisyon Genel Sekreteri Nahide Akyüzlü Aylanç, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek, DAÜ Senato Üyeleri’ne yönelik “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun İşleyişi ve Güncel Gelişmeler” konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunuma DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

Aylanç, sunumunda, Taşınmaz Mal Komisyonu hakkında bilgiler vererek, Komisyonun kuruluşu, işleyişi, devam eden davalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

TMK Başkanı Veçhi ise, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular ve izlenen yol hakkında bilgiler verdiği sunumunda, tazminat, iade veya takas olarak üç seçeneğin yer aldığını ve çoğunlukla başvuranların tazminat seçeneğini tercih ettiğini aktardı. Her dilde başvuruların yapılabildiğini aktaran Veçhi, başvuru süreci ve yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Karara bağlanan ve devam eden davalar hakkında bilgiler veren Veçhi, toplam 8 bin 160 adet başvuru olduğunun altını çizdi.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen sunumda mülkiyet konusu üzerinde de durularak, katılımcıların merak ettiği birçok nokta ele alındı. Feragatname imzalayıp Kıbrıs'ın güneyinde kalan mallarına karşılık Kıbrıs'ın kuzeyinden mal alan Kıbrıslı Türklerin var olduğu ifade edilerek, Kıbrıslı Rumların bu tarz mallara karşı Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunda neler olduğunun sorulması üzerine Veçhi, eşdeğerden mal verilip verilmemesinin hiç önemi olmadığını belirterek, bu tarz durumlarda TMK yasalarına göre iadesinin yapılmadığını, tazminat olarak ödemesinin yapıldığını vurguladı.

Öte yandan Kıbrıs'ın güneyinden göç edip Kıbrıs'ın kuzeyine gelen Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ın güneyinde bıraktıkları mallarına ne olduğu sorusuna cevap veren Veçhi, malların herhangi birine devredilmediğini hala daha mal sahibinin adına olduğunu belirtti.

Sunum sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Vechi ve Aylanç’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.