TKP: “Tarım reformu yapılarak adaletsiz teşvik sistemi durdurulacak”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “tarım reformu yapılarak adaletsiz teşvik sisteminin durdurulacağını” belirterek, küçük, orta işletmelerin ve üreticilerin korunduğu, geliştirildiği adil bir tarım sistemini hayata geçireceklerini kaydetti.

TKP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TKP seçim çalışmaları kapsamında Güzelyurt Açık Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

TKP Genel Başkanı Çakıcı, burada, esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini aktardı.

Milletvekili adaylarının da yer aldığı ziyarette, partililer, “Seçim Manifestosu” kitapçığını esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıttı, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretlerde üreticiler ve pazar esnafının “kan ağladığını” gördüklerini belirten Çakıcı, “İnsanlar giderek yoksullaşıyor. Girdi maliyetlerinin giderek yükselmesiyle de fiyatlar geçmişe göre üç kat yükselmiş durumdadır. Halk bu pahalılıktan artık evine ekmek götüremez hale gelmiştir” dedi.

Tarım reformunun yapılması gerektiğini ifade eden Çakıcı, şunları kaydetti:

“Bu ülkede kaynak vardır. Kaynak 10-15 aileye aktarılıyor. 3 bin narenciyeciye 3 milyon veremeyen bir hükümet bir aileye 3 milyon verebiliyor. Geriye kalan binlerce üreticiye ‘para yoktur’ denerek destek verilmiyor ve yok olmaya bırakılıyor. Tarım Reformu yapılarak bu adaletsiz teşvik sistemi durdurulmalıdır. Kaynaklar küçük orta işletmeler halinde olan üretcileri destekler noktasında olmalıdır. Devleti sömüren bu teşvik istemi sona erdirilmelidir. Artık küçük orta işletmelerden keserek büyük işletmelere tröstlere verilen kaynak akışı değiştirilmeli ve bu büyük işletmelerden kesilerek küçük orta işeletmelere ve üreticilere kaynak aktarılmalıdır. Bu ülkede sosyal adalet sağlanmalı, soygun düzenine son verilmelidir. TKP hükümete geldiğinde Tarım Reformu'nu yaparak küçük orta işletmelerin ve üreticilerin korunduğu ve geliştirildiği bir adil tarım sistemini hayata geçirecektir.”