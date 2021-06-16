'TİT' yollarda

1970'li yıllarda Kıbrıs'ta sol görüşlü Kıbrıs Türklere saldırı ve suikast girişimleri ile suçlanan ayrıca Kutlu Adalı cinayetini üstlenen, yasa dışı olarak da anılan “Türk İntikam Tugayı (TİT)” ismi yeniden Kıbrıs’ta görüldü.



8 Haziran’da Mağusa-Lefkoşa yolunda görüntülenen bir aracın arka camı üzerinde “Türk İntikam Tugayı (TİT) ibaresi dikkat çekti.



Söz konusu araçla ilgili polisten bilgi istendi, herhangi bir bilgi verilmedi.



Türkiye’de en son Ergenekon soruşturmasında gündeme gelen TİT’in varlığı reddedilmişti.



NTV’nin 15 Ocak 2010 tarihli yayınına göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) “Türk İntikam Tugayı adında bir örgüt yok” diyerek şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"TİT adının 1978 yılından beri solcu kesimin korkutulması amacıyla aşırı milliyetçi unsurlarca kullanıldığı, TİT adının hedef alınan şahıs veya kuruluşları psikolojik yönden etkilemek ve korkutmak amacıyla zaman zaman kullanıldığı, örgütün merkez komitesi ve organik yapısının oluşmadığı, paravan bir isim olarak kullanıldığı belirlenmiştir.”