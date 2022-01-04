Tıp-İş, Akçiçek Hastanesi’nde poliklinik hizmetlerini durduruyor

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, “Sağlık Bakanının olumsuz tutum, diyalog yolunu tıkayan konuşma ve tavırları sonucu” daha önce başlattıkları eylemleri yarından itibaren genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

Taşçıoğlu “Sendikamızın yaptığı sağlıkta aciliyet arz eden sorunların çözümüne yönelik diyalog ve iş birliği çağrılarına halen yanıt alınamamıştır” diyerek, yarından itibaren Girne Akçiçek Hastanesinde de poliklinik hizmetinin durdurulacağını belirtti.