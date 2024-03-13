Tıp Haftası… “Hekimlerin Sanat Sergisi” törenle açıldı…

Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında, dokuz hekime ait 70’ten fazla resimden, kitaplardan ve heykellerden oluşan “Hekimlerin Sanat Sergisi”, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in katılımıyla bu sabah Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde törenle açıldı.

Sergi açılışında konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant, başarılı çalışmalarıyla sergiye katkı koyan doktorlara teşekkür etti. Özant, yeni çalışmalarla yeni sergiler düzenleme temennisini dile getirdi.

Açılışta konuşan doktorlar ise, resim yapmaya başlama öykülerini paylaştı, sanatın insan olmanın niteliklerinden olduğuna vurgu yaptı, çalışmalara ilgi gösterilmesinden duydukları mutluluğu ifade etti.

Dinçyürek: “Hekimlik mesleğini icra etmek bir sanattır”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise açılışta yaptığı konuşmada, hekimlerin meslekleri gereği yaratıcı olmak zorunda olduğuna vurgu yaptı, “Hekimlik mesleğini icra etmek bir sanattır” dedi.

Gerektiğinde, hiç imkân olmayan durumlarda, tedavi protokollerinde çıkacak sorunları çözmek için yaratıcı olmak gerektiğini dile getiren Dinçyürek, hekimliğin insanlar var olduğundan beri var olan ve her daim saygı duyulan bir meslek olduğunu kaydetti.

“Böyle bir mesleğin parçası olmaktan onur duyuyorum” diyen Dinçyürek, sağlık sistemini ileriye taşımanın herkesin ortak görevi olduğunu vurguladı.

Hekimlerin, sanatın farklı alanlarında yaptığı çalışmaları derleyip ölümsüzleştirmek gerektiğini dile getiren Dinçyürek, bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 22 Mart’a kadar mesai saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler 22 Mart’a kadar sürecek

Kıbrıs Türk Tahipleri Birliğinin düzenlediği Tıp Haftası etkinlikleri 22 Mart’a kadar sürecek. Bu kapsamda yarın saat 10.00’da KTTB Konferans Salonu’nda Tıp Töreni yapılacak; 19.00’da ise Prof. Dr. Vamık Volkan “Dünyada barış mümkün mü?” başlıklı online seminer verecek.

Etkinlikler 15 Mart Cuma 18.00’de KTTB Konferans Salonu'nda Prof. Dr. Cem Say’ın “Yapay zekanın tıp uygulamaları üzerine etkisi” ve 19.00’da Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın “Yeni nesil tütün ürünlerinin sağlık üzerine zararları ve hekimlerin sorumlulukları” başlıklı seminerleriyle sürecek.

Tüm KTTB üyelerinin ücretsiz şekilde katılabileceği Tıp Bayramı Balosu ve Fikri Karayel konseri, 16 Mart Cumartesi 19.00’da Concorde Hotel’de yapılacak.

Hafta çerçevesindeki etkinlikler, 22 Mart Cuma 20.00’de, tüm üyelerin ücretsiz şekilde katılabileceği Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Tartüf oyununun sergilenmesiyle son bulacak.