“Tıp fakülelerine giriş de merkezi sınavla olmalı”

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Keyfiyete Teslim Edilemez” konulu güncel konuşma yaptı.

Rogers, sağlık alanındaki hataların, yükseköğrenim ve diğer sektörlerdeki plansızlıkla benzer nitelikler taşıdığını belirtti.

Hükümetin son dört yılda şehir planlaması, inşaat, yükseköğrenim ve turizm gibi alanlarda yaptığı yanlışların sonuçlarının toplumca yaşandığını ifade eden Rogers, “Şimdi benzer bir hata sağlık alanında yapılmak isteniyor. Buna hep birlikte dur demeliyiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde “Sağlık Hizmetleri Dairesi” kurulmasına ilişkin yasa tasarısının, 112 Acil Servis, kan bankası, etik kurulu ve kalite kontrol gibi bugüne dek dağınık halde bulunan hizmet birimlerini tek çatı altında toplamak için hazırlandığını belirten Rogers, aynı yasanın Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu da oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Bu kurulun, tıp ve diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi için bilimsel ölçütler getirmeyi, merkezi sınav sistemiyle liyakati ön plana çıkarmayı amaçladığını kaydeden Rogers, “Herkesin eşit şartlarda, bilgiye ve bilimsel yeterliliğe dayanarak yarıştığı bir sistem hedefleniyordu” dedi. Ancak yasanın Genel Kurul gündemine alınmadan apar topar geri çekildiğini ifade ederek, Sağlık Bakanı’nın bu konuda açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.

Rogers, şeffaflık, bilimsel kriterler ve standartların sağlık alanında rahatsızlık yaratmaması gerektiğini dile getirdi. “Bu sadece hekimlik mesleğinin değil, hepimizin sağlığı açısından önemlidir” diyen Rogers, sahte diploma skandallarıyla zaten darbe almış olan yükseköğrenim sisteminde tıp eğitiminin de benzer riskler taşıdığını kaydetti.

Rogers, merkezi sınav sistemi ve objektif kriterlerin keyfiyeti, adam kayırmayı ve kontenjanların usulsüz dağıtımını önleyeceğini belirtti.

Rogers, yalnızca uzmanlık eğitiminin değil, tıp fakültelerine girişlerin de merkezi sınavla düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Rogers “Yapacak çok işimiz var, ama en azından uzmanlık gibi hayati bir alanda neden kriter konulmasından korkuluyor?” diye sordu.