Ticaret Odası: Maaş artışı olmasın, yolun sonuna geldik

Kıbrıs Türk Ticareti Odası, özel sektör ve kamuda “maaş artışı yapılmamasını” önerdi, buraya harcanacak kaynağın enerji, iletişim, akaryakıt gibi temel giderlerin ucuzlatılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetimi bir grup gazeteciyle bir araya geldi, “Maaş artışı pahalılığı körükleyecek” iddiasını ortaya koydu.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış durumunda, çevre ülkelerin üzerine çıkılacağını belirtti, “915 dolardan 1190 dolara yükselecek maaşlarla birlikte alışveriş güneye kayacak” dedi.

Meclis’e “ivedi” toplantı çağrısı yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “Böyle giderse kamu bütçesi tarihin en yüksek borçlanması ile yüzleşecek, iş yerleri kapatılacak, işsizlik büyüyecek, yolun sonuna geldik” dedi.

“Hayatı durduracak güce sahibiz” diyen Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “Mahalli gelirlerin yüzde 80’i Ticaret Odası üyelerinin ödediği vergilerdir” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın önerisi, “oybirliği” ile alınan 4 ayda bir hayat pahalığı ödeneği kararının geri alınarak, bunun yerine “devlet”in uhdesinde olan mal ve hizmetlerin ucuzlanması için destek sağlanması oldu.