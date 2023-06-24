Ticaret Odası Cenevre’de 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi'ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Uluslararası Ticaret Odasının (ICC) davetiyle İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 13. Dünya Ticaret Odaları Kongresi’ne katıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelinden 1400’ü aşkın delegenin katıldığı kongrede 3 gün boyunca çeşitli konularda paneller ve yarışmalar düzenlendi. Ekonomi ve ticarete dair birçok konunun uluslararası boyutuyla irdelendiği kongre boyunca dünyanın önde gelen iş dünyasının temsilcileri arasında karşılıklı iş birliği olanakları da ele alındı.

Kongre kapsamında tüm katılımcıların onuruna düzenlenen açılış resepsiyonu yoğun katılımla yapıldı. Cenevre Ticaret, Sanayi ve Servisler Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda açılış konuşmasını Cenevre Kantonu Ekonomi ve Çalışma Bakanı Delphine Bachmann yaptı. Birçok davetlinin katıldığı resepsiyonda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen iş dünyasının temsilcileri arasında önemli temaslar gerçekleşti.

Etkinliğin son günündeki gala yemeğinde, kongreye katılan iş dünyası temsilcileri değerlendirmelerde bulunurken kongre kapsamında dört alanda düzenlenen yarışmalarda kazanan odalara ödülleri verildi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Cenevre’deki temasları boyunca Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti.