“THY’den sahte diploma ile kıdem artışı aldı”

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan eski Türk Hava Yolları (THY) çalışanı B.G., bugün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde teminatla serbest bırakıldı.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç huzurunda görülen davada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görevli Tahkikat Memuru Emre Ertit bulguları aktardı. Zanlının KSTU Psikoloji Bölümü’ne kaydı 5 Haziran 2023 tarihinde yapılmasına rağmen kayıt tarihinin 30 Eylül 2019 gibi gösterildiğini belirten Ertit, 19 Haziran 2023’te ise 61 dersin tümünün not girişleri yapılarak mezun edildiğini anlattı. Ertit, soruşturma kapsamında bölüm öğretmenleri ile görüşüldüğünü ve öğretmenlerin hiçbirinin zanlıyı tanımadığının, not girişi yapmadığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının THY’den diploma dolayısıyla kıdem artışı ödeme aldığının da tespit edildiğini kaydeden Ertit, zanlının Mahkeme’nin uygun teminat şartlarına bağlanarak serbest bırakılmasını talep etti. Savcılık makamı da, tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç ise, zanlının davası görüşülünceye kadar seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ispat-ı vücut ile 2 kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi ve 100 bin TL nakdi teminat şartı ile serbest kalmasına karar verdi.