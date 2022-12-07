“The Art of Making” Sergisi zanaatkârların tutku ve adanmışlıklarının kapısını aralıyor

Murat OBENLER

Goethe-Institut Kıbrıs 8 Aralık 2022- 25 Şubat 2023 tarihleri arasında "The Art of Making" sergisini ziyarete açıyor.

Sergi kapsamında, fotoğrafçı, marangoz ve mimar Georgios N. Paparoditis fotoğraf ve röportajlarla Almanya'dan 8 veKıbrıs'tan 12 zanaatkârı tanıtıyor.

Endüstriyel ürünlerin fazlalığı ve kolay bulunabilirliği, günlük hayatta kullandığımız şeylerin arkasındaki insanları ve iş süreçlerini unutmamızı sağladı. Bu sergi, zanaatın ve süreçlerinin güzelliğini vurgularken zanaatkârların karşılaştığı zorlukların altını çizmeyi de hedefliyor.

Alman-Kıbrıslı mimar, marangoz ve fotoğrafçı Georgios N. Paparoditisi bu projede, büyüleyici bulduğu zanaat ve el sanatları konusu ile zanaatkârların tutku ve adanmışlıklarını belgelemeyi amaçlamıştır. Yedi ay boyunca Almanya ve Kıbrıs’taki marangozları, metal sanatçılarını, çömlekçileri, ağaç tornacıları, saraçları, org yapımcılarını, terzileri ve diğer zanaatkârları ziyaret etmiş, fotoğraflamış ve röportajlar yapmıştır.

“Farkındalığı artırmayı ve bu tarz meslek pratiği için bir tartışma zemini yaratmayı istiyorum”

"Bu sergiyle, Kıbrıs'ta zanaat konusundaki farkındalığı artırmayı ve bu tarz meslek pratiği için bir tartışma zemini yaratmayı istiyorum”, diyor Paparoditis."Kıbrıs'ta geçirdiğim çocukluk ve gençlik yıllarım sırasında benim de bu konuyla pek temasım olmadı. Zanaata uzanan yolum uzun ve dolambaçlıydı. Bu sergi sayesinde zanaat konusunun daha fazla ilgi uyandırması ve insanların, zanaatkârlığın güzelliğini görmeleri benim için önem taşıyor."

Sergide yer alan zanaatkârlar: Osman Altunoğlu, Benjamin Auer, Behice Sönmez Biran, Mehmet M. Çoban, Demetris Constantinou, Martin Feser, Fabian Fischer, Yena Hacışevki, Genny Mparmpa, Achim Neub, Tahsin Özler, Souzana Petri, Dirk Schinker, Sotiris Sevastides, Simos Simakis, Tillmann Späth, Norihiko Tsukinowa, Tatiana Vasilyeva, Mahmut Yağmur, Jochen Zimmermann.

Sergi turları da olacak

Georgios N. Paparoditis ile sergi turları: 10.12.22 saat 12:30, 18.01.2023 saat 18:00, 28.01.2023 saat 11:30, 10.02.2023 saat 18:00 ve 25.02.2023 saat 11:30.

Sergi 4 dilde sunuluyor

Goethe-Institut Kıbrıs’ta ( 21 Markos Drakos Cad, 1102 Lefkoşa) yer alacak sergi 8 Aralık 2022 Perşembe, 19:30’da açılırken sergi 09.12.2022 - 25.02.2023 arası açık olacaktır (24.12.2022 – 7.01.2023 arası kapalı olacak) Sergi Almanca, İngilizce, Yunanca ve Türkçe sunulmuştur.

Girişin ücretsiz olduğu sergi Çarşamba– Cuma 14:00-19:00, Cumartesi 11:30-14:00 (Açılış saatleri dışında grup ziyaretleri randevu ile) arası açık olacaktır. Sergi Turları için bilgi ve kayıt: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kibris