‘Tetikçi’ yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Kıbrıs’ın kuzeyine ‘kaçak’ şekilde giren ve bir iş insanına suikast düzenleyeceği iddia edilen Ü.S. isimli zanlı üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı, mahkeme soruşturmanın devam etmesi nedeniyle 2 ay süreyle ‘hükümsüz’ tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

35 yaşındaki zanlı, Girne’de motosikletle seyir halindeyken polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış, üzerinden bir adet tabanca ve 6 adet mermi çıkmıştı.

Polis, zanlının 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Mağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Mahkemede konuşan polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek tutukluluk aldığını, bu süre içerisinde silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, yapılan araştırma sonucu zanlının Kıbrıs’ın güneyine ait GMS hattı ile mesajlaştığı 3 numara tespit edildiğini belirtti.

Polis, tespit edilen kanıtlarla ilgili incelemenin ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, methalder olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.