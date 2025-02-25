Tetikçi ‘turizmi’ patladı

200 BİN TL'YE KİRALIK KATİL: Türkiye’den bir kişiyi vurmak için Kıbrıs’ın kuzeyine gelen zanlı, pişman olup sadece araca iki el ateş ettiğini söylemişti. Sanık 5 yıl hapse mahkûm edildi.

TETİKÇİLER TRAFİK KONTROLÜNDE YAKALANMIŞTI: Girne’de silah ve mermiyle yakalanan iki zanlının, bir iş insanını vurmak için adaya geldiği ortaya çıkmıştı.

SUİKAST İÇİN "GİZLİ İTTİFAK" KURDULAR: Girne’de çiçek saksısında silah bulunmuş, iş insanını vurmak için organize olan üç kişi tutuklanmıştı. Ayrıca Türkiye bağlantılı bir azmettirici tespit edilmişti.

TIR’A SAKLANARAK ADAYA GİRDİ: Kıbrıslı Türk bir iş insanını öldürmek için kaçak yollarla Kıbrıs’a gelen zanlı Girne’de silahlı yakalanmıştı.

RESTORANDA SİLAHLI SALDIRI: Lefkoşa’da bir işletmeci bacağından vurulmuş, saldırgan Ercan Havalimanı’nda kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Zanlının olaydan 2 gün önce adaya giriş yaptığı tespit edilmişti.

10 GÜN İÇİNDE SİLAH TEMİN ETTİ: Restoran işletmecisinin vurulması olayında silah temin eden zanlının 10 gün önce ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı tespit edilmişti.

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 1 yılda çeşitli suikast girişimleri ve silahlı saldırı olayları meydana geldi. Türkiye’den getirilen tetikçiler, iş insanlarına yönelik saldırılar planladı, bazıları trafik kontrollerinde, bazıları ise havaalanında kaçmaya çalışırken yakalandı.

İlk olay 27 Aralık 2023’te meydana gelmişti. Lefkoşa’da bir şahsın aracına 2 el ateş açan sanık, Ercan Havalimanı’nda yakalanmıştı. Türkiye’den bir kişiyi vurmak için 200 bin TL karşılığında Kıbrıs’ın kuzeyine geldiği belirlenen sanık, pişman olup yalnızca araca ateş ettiğini söylemiş ve mahkeme tarafından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

15 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de trafik kontrolü sırasında durdurulan araçta silah ve mermi bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucu tutuklanan 2 zanlının bir iş insanını vurmak için adaya geldiği ortaya çıkmış, telefonlarında "sadece ayağına sıkacağız" şeklinde yazışmalar tespit edilmişti. Zanlılardan birinin telefonunda, “dayı 20 bin TL gönder, gizlenmek için maske falan alacağız” şeklinde mesajlar yer alıyordu.

27 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen bir diğer olayda, Girne'de bir çiçek saksısında silah olduğu ihbarı üzerine polis inceleme başlatmıştı. Kamera görüntülerinde silahı saksıya bırakan zanlı tespit edilmiş, söz konusu şahsın kaldığı otelde yapılan aramalarda bir silah daha bulunmuştu. Zanlıya silah temin eden 2 kişi daha tutuklanmış, zanlıların bir iş insanını hedef almak için gizli ittifak kurdukları belirlenmişti. Ayrıca, Türkiye bağlantılı bir azmettirici de tespit edilmişti.

30 Aralık 2024 tarihinde yaşanan bir başka vakada ise zanlı, Kıbrıslı Türk bir iş insanını öldürmek amacıyla Mersin’den Mağusa Limanı’na gizlice girmeyi başarmıştı. Girne’de trafikte motosikletle tespit edilen zanlının üzerinde bir tabanca ve 6 canlı mermi bulunmuştu.

22 Şubat 2025’te yaşanan son olayda ise Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoran işletmecisi, ayağından vurulmuş ve zanlı, Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. YENİDÜZEN’in edindiği bilgilere göre, zanlının İstanbul’dan Kıbrıs’a giriş yaptığı ve adaya ilk defa geldiği tespit edilmişti. Restoran işletmecisinin vurulması olayında silah temin eden zanlının, 10 gün önce ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığı ortaya çıkmıştı.

200 bin TL karşılığında Türkiye’den bir şahsı vurmak için gelmişti

Lefkoşa’da Bilal Tula’ya ait park halindeki araca iki el ateş açtıktan sonra kaçmaya çalışırken Ercan Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla tutuklanan Abdulkadir Yavuz “Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma tasarrufu”, “Meskun mahalde ateş açma”, “Kasti hasar”, “Meskun mahalde ateş etme” suçlardan 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Olay 27 Aralık 2023 tarihinde saat 06.51 raddelerinde Lefkoşa'da meydana gelmişti.

Sanık 200 bin TL karşılığında Türkiye’den bir şahsı vurmak için gelmiş, pişman olup sadece araca ateş etmişti.

Kararın ardından cezaevine götürülen sanık, “Gördünüz mü vicdan işe yaramıyor” demişti.

“Sadece ayağına sıkacağız”

Girne’de trafik kontrolü esnasında durdurulan, araçlarında silah ve mermi bulunan, yapılan araştırma sonucu ülkeye bir iş insanını vurmak için geldikleri tespit edilen tetikçi zanlılar M.Ö. ve V.A 14 Ağustos 2024 tarihinde tutuklanmıştı.

Mahkemede söz alan zanlı M.Ö. Kıbrıs’ın kuzeyine şoför olarak ülkeye geldiğini, olayı burada öğrendiğini iddia etmişti.

Polis, 14 Ağustos 2024 tarihinde 20.30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü M.Ö.’nün alkollü araç kullanma suçundan PGM Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu mahkemeye belirtmişti.

Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan V.A.’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını M.M.’nin ise 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini kaydetmişti.

“Dayı 20 bin TL gönder”

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı V.A.’nın telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile Kıbrıs’ın kuzeyinde bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve fotoğrafının bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili “sadece ayağına sıkacağız” şeklinde yazışma olduğunu söylemişti.

Zanlı M.Ö’nün telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtmişti.

Kiralık araçta yapılan aramada 2 adet yüz kapamada kullanılan şal bulunmuş, zanlılara Kıbrıs’ın kuzeyinde silah temin edip azmettirici olduğu tespit edilen bir kişi daha tespit edilmişti.

Zanlılar ifadelerinde silahtan haberleri olmadığını iddia etseler de incelenen kamera görüntülerinde kiralık araçla gezerken ellerinde silah görülmüştü.

Zanlıların 75 günü aşmamak üzere tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.





İş insanını vurmak için Kıbrıs’a geldi

Kıbrıs’ın kuzeyine bir iş insanını vurmak için geldiği iddia edilen M.C.S. ile zanlıya ‘tabanca bulması için’ yardım eden 2 kişi "Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf ve Suç İşlemek İçin Gizli İttifak" suçlarından tutuklanmışlardı.

Polis, 27 Kasım 2024 tarihinde alınan bilgi üzerine Girne'de bir kafenin ön kısmında bulunan çiçek saksısı içerisinde tabanca olduğuna dair ihbar almış, olay mahalinde 1 adet 9 mm. çapında Sig Sauer P228 marka siyah renk seri numarası meçhul tabanca, tabancaya takılı vaziyette şarjör ve şarjör içerisinde 9 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında tabanca ve mermileri M.C.S.’nin bıraktığı tespit edilmişti.

Polis zanlının kaldığı otelde arama gerçekleştirmiş, 1 adet B 63883 Y seri numaralı Pietro Beratta Marka 7.65mm. çapında siyah renk tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 20 adet 7.65 mm. canlı mermi daha bulmuştu.

Polis, zanlının Baretta marka tabancayı zanlıya veren aracın sahibi U.Y.’yi de tutuklamış, U.Y. ise o gün aracını S.D.’ye verdiğini iddia etmiş ardından S.D. ve A.A. da tutuklanmıştı.

Yapılan soruşturma neticesinde; zanlıların KKTC'deki bir iş adamını vurmak için aralarında anlaşarak “Gizli İttifak kurduklarını”, M.C.S.’nin KKTC'deki iş adamını vurmak için geldiğini ve diğer zanlıların da tabancaları temin ettiği tespit edilmişti. Olayla bağlantılı Türkiye’de bir isim daha belirlenmişti.

M.C.S. ve A.A. 2 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmiş, S.D. ise teminata bağlanmıştı.

TIR’a saklanarak kaçak yollarla adaya gelmişti

“Kıbrıslı Türk iş insanını öldürmek” amacıyla Kıbrıs’a geldiği iddiasıyla tutuklanan Ü.S. isimli zanlı, TIR içerisine gizlenerek Mağusa Limanı’ndan adaya kaçak giriş yapmıştı.

30 Aralık 2024 tarihinde, Girne’de “Geçit Yok Operasyonu” kapsamında motosikletle seyrederken tespit edilen zanlının tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirilmişti.

Polis, zanlının 2024 yılı aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Mağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Zanlı 2 ayı aşmamak süreyle cezaevine gönderilmişti.

İlk kez adaya ayak bastı, bir şahsı bacağından vurdu

Lefkoşa’daki bir iş yerinde kimliği belirsiz bir kişi, Ahmet Keskin isimli restoran işletmecisini tabancayla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis tarafından her yerde aranan zanlı, saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştı.

Zanlı M.L., tasarrufundaki G5641023 seri numaralı Glock marka tabanca ile iş yeri sahibi Ahmet Keskin’in sağ bacağının arka kısmına bir el ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerde bir adet 9 mm kovan, zanlının giydiği ceket ve şapka, ayrıca sürgü içinde bir, şarjöründe yedi olmak üzere toplam sekiz adet 9 mm canlı mermi ele geçirilmişti.

Ahmet Keskin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde ameliyat edildikten sonra yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alınmıştı. Ardından polis olayla bağlantılı olduğu tespit edilen, zanlıya silahı temin eden 30 yaşındaki M.E.’yi de tutuklamıştı.

10 gün içinde silah buldu

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, Ahmet Keskin isimli şahsı ayağından vuran M.L.’nin olaydan 2 gün önce 20 Şubat Perşembe günü İstanbul’dan Ercan Havaalanı’na geldiği öğrenilmişti.

Türkiye emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki zanlının İstanbullu olduğu ve daha önce Kıbrıs’ın kuzeyine hiç gelmediği, ilk defa geldiği ortaya çıkmıştı.

Zanlıya silahı temin eden 30 yaşındaki M.E.’nin ise 12 Şubat’ta Kıbrıs’ın kuzeyine turist vizesiyle giriş yaptığı tespit edilmişti. Zanlı, 10 gün içerisinde silah temin etmiş, ardından adaya giren M.L’ye silahı teslim etmişti.