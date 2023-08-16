'Tetik Operasyonu' kapsamında bir pompalı tüfek daha bulundu

Mağusa’da yapılan 'Tetik Operasyonu' kapsamında tutuklanan bir kişinin tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos’ta yapılan Tetik Operasyonu kapsamında, meselede tutuklu bulunan O.Y.’nin (E-29) tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulunup, emare olarak alındı. Soruşturma sürüyor.