Test yaptırmak, eziyete döndü

Fehime ALASYA

Bakanlar Kurulu’nun PCR ve Antijen testlerine ilişkin sürekli değiştiği kararlar, karmaşaya neden oldu. Antijen testi yapmak üzere dün özel merkezlerden randevu alanlar, ‘sistem antijene kapandı, ücretli PCR var, antijen için Sağlık Bakanlığı’nı arayın’ yanıtını aldığını aktardı.

Çeşitli nedenlerle test yaptırması gereken vatandaş, mecburen ücretli PCR testlerine yöneldi. Vatandaş hem maddi olarak mağdur oldu, hem de oradan oraya sürüklenerek eziyet çekti.

Sosyal medya, ‘test isyanı’ ile doldu, vatandaş ‘test yapmak eziyete döndü’ yorumunda bulundu.

Test merkezlerinin önünde ilerlemeyen uzun kuyruklardan yakınanlar, dakikalarca bekledikten ve ‘antijen yapılmıyor’ yanıtını aldıktan sonra ‘boş yere’ beklemekten yakındı.

Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan son kararına göre, PCR ve antijen testlerinin Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği laboratuvar ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra artık yetkili eczanelerde de yapılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru oluşturmak suretiyle yapılacak testlerin geçerli olabilmesi için raporlamaların da Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapılması gerekiyor.

Söz konusu kararda testlerin ilk kez eczanelere de açılmasına özel laboratuarlardan ve sağlık kuruluşlarından tepki geldi. Bakanlar Kurulu kararına tepki gösteren laboratuvarlar, ücretli veya ücretsiz antijen testi yapmayı durdurdu.

Özel laboratuvarlara göre ‘eczaneler bu testi yapamaz’



Yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendiren özel laboratuvar temsilcileri, Eczanelerin test yapması ve rapor vermesinin doğru olmadığını savundu. YENİDÜZEN’e konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, konuyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu, özel laboratuvar temsilcileri ile istişare içinde olduklarını ifade ederek, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir açıklama yapacaklarını kaydetti.



Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso:

“Eczacının bu testi yapması ve rapor etmesi doğru değil”

Özel Laboratuvarlar İnisiyatifi Başkanı Salih Ruso, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, halkı mağdur etmek gibi bir niyetleri olmadığını ancak alınan kararın yanlış olduğunu ve kendilerinin buna tepki koyduğunun altını çizerek, “Bir eczacının bu testi satmasında sıkıntı yok. Sıkıntı bu testi yapmalarındadır. Eczacının bu testi yapması ve rapor etmesi doğru değil” dedi.

Salih Ruso, alınan kararların sürekli değiştiğini ve bu nedenle kargaşa yaşandığını belirterek özele şunları dile getirdi:

“Eczanelere bunu yapmak için yetki verilmesi biz laboratuarcıları yerle bir etti. Antijenin sadece labataruvarda yapılması toplum sağlığı açısından da çok önemlidir. Her insan bunu evde yapamaz, doğru yapamayabilir ve bu da bulaşı yayabilir. Biz burun ve ağızdan yapılan sürüntüyü bile zar zor alırken bir vatandaş bunu nasıl kendisi doğru olarak yapabilecek? Sağlık Bakanlığı çok az tükürük ile bile çalışabilen antijen testler getirse ve bunlar o şekilde yapılsa belki olur ama bizde öyle testler yok. Biz eczanelerde bu testlerin yapılmasına karşısıyız, satılmasına değil. Eczaneler bunu yapacak ve rapor verecek, bu çok kötü bir karar. Kaliteli kitler belirlenir, bir kurul kurulur ve eczaneler de bunu satar. Herkes evinde doğru düzgün uygulayacaksa yapılabilir.

Bunun için de bir gecede karar alınmamalı, alınan karar doğrultusunda kısa videolar ile sürüntü alınması, nasıl test yapılacağıyla ilgili daha çok bilgi yayılmalı. Tüm laboratuarlar olarak bu karar geri alınana kadar antijen testleri yapmama kararı aldık. Bunu Bakanlığa ilettik ve sitedeki online randevu sisteminden bunun kaldırılmasını istedik. Bunu da insanlar mağdur olmasın diye yaptık. Biz bugüne dek Haziran ayından beridir kimse mağdur olmasın diye yaptık. Programı durdurmadılar, amaç bizi halkla karşı karşıya getirmekse çok daha kötü. Hiçbir karar net olarak açıklanmıyor veya geri alınıyor. Biz artık vatandaşa danışma kurulu olarak hizmet veriyoruz. “Aşılıyım ödeyecek miyim, tek doz aşılıyım ödeyecek miyim, COVID-19 olup atlattım ödeyecek miyim?” diye onlarca soru…”

Etik Hastanesi Laboratuvar sorumlusu Ulus Kasap:

“Toplum sağlığı açısından büyük tehlike taşıyor”

Etik Hastanesi Laboratuvar sorumlusu Ulus Kasap, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, “Devletin Antijen testlerini eczanelere de vermesine tepki göstermek amacıyla bugün tüm özel hastane ve laboratuvarlarda Antijen test yapımını durdurarak” durumu Laboratuvarlar İnisiyatifi Birliği olarak protesto ettiklerini söyledi.

Söz konusu protesto kararının dün akşam Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini, buna rağmen yine de Sağlık Bakanlığı sitesinde özel laboratuvarlarda Antijen testi randevusu verildiğini dile getiren Kasap, bu durumdan en büyük mağduriyetini vatandaşın yaşadığını anlattı. Antijen testlerinin yapımının eczanelere verilmesinin toplum sağlığı açısından büyük tehlike taşıdığını ifade eden kasap, bulaşın yayılabileceğini belirtti. Eczanelerin Antijen test yapma donanımına sahip olmadığını anlatan kasap, Sağlık Bakanlığı’nın bu karardan geri adım atması için hiçbir laboratuvarda antijen test yapılmayacağı kararını aldıklarının altını çizdi.

Özellerde testler durdu, sadece ücretli PCR’lar yapıldı

Özel hastane ve laboratuvarlar testleri durdurdu. Bazı merkezler, tepkiler üzerine duyuru yaparak durum hakkında bilgi verdi. Bazı merkezlerde ise sağlık çalışanları ile antijene giden vatandaşlar arasında gergin dakikalar yaşandı.

Elite Research and Surgical Hospital, ‘testleri durduğunu’ duyuran merkezler arasında yer aldı. Hastane, ücretli ve ücretsiz antijen testlerin durduğunu duyurdu. “Bilgilendirme: Bakanlar Kurulunun almış olduğu yeni kararlar doğrultusunda özel hastanemizin laboratuvarı ikinci bir bildiriye kadar; ücretli ve ücretsiz antijen testlerini durdurmuş bulunmaktadır. Alınan kararların yaşatacağı mağduriyetlerden dolayı siz değerli halkımızdan özür diler sağlıklı günler dileriz.”

PCR bazı merkezlerde 150 TL

Sağlık Bakanlığı’nın antijen testlerinin 40, PCR testlerinin de 100 TL olacağına ilişkin açıklamasına karşın bazı test merkezlerinin PCR ücretlerini 150 TL olarak talep etmesi de tepki çeken bir diğer unsur oldu.

Lefkoşa’daki bir özel hastanenin PCR test ücretini 150 TL olarak talep ettiği belirtildi. Bahsekonu merkezin önündeki bazı vatandaşlar, “Eğer Sağlık Bakanlığı sitesinden randevu alıp gelmişsek 100 TL, randevusuz gelmişsek 150 TL olduğunu söylediler. Randevu almadan geldik 150 TL PCR ücreti ödedik” diyerek duruma tepki gösterdi.

Test kaosu foto 1 FOTO ALTI: Bazı merkezlerde sağlık çalışanları ile antijene giden vatandaşlar arasında gergin dakikalar yaşandı. Sağlık çalışanları, durumu izah etmeye çalışırken, vatandaş ücretli PCR’lara ve antijen yapılmamasına tepki gösterdi.



Etik Hastanesi’ndeki test kuyruğu



Yakın Doğu Hastanesi’ndeki test kuyruğu

Kolan Hastanesi’ndeki test kuyruğu