“Tereddütlerim var… Gelecek paranın rakamını bilemeyiz”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, ‘kara para aklama yasası’ ile ilgili Ekonomi Bakanı Amcaoğlu’na yüklendi; ‘detayları bile bilmediğini’ söyleyerek çekincelerini sordu. Amcaoğlu ise “Tereddütlerim var” dedi, gelecek paranın rakamına ilişkin soruya “bilemeyiz” yanıtını verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, ‘kara para aklama yasası’ ile ilgili hükümete yüklendi, Ekonomi Bakanı Amcaoğlu’nun bile detayları bilmediğine işaret etti.

Amcaoğlu ise “Kayıt dışı, kontrol dışı anlamına geliyor, gelecek paranın rakamını bilemeyiz” dedi, Özuslu’nun “çekincelerini” sorması üzerine Amcaoğlu, yasa tasarısına Bakanlar Kurulu’nda onay verdiğini ancak tereddütlerini ifade ettiğini ve henüz ham olan tasarıyı komite çalışmasında konuşacaklarını söyledi.

Ekonomik krizle mücadele kapsamında gündeme gelen ve kamuoyunda “kara para aklama yasası” olarak bilinen tasarı Genel Kurul’da tartışmalara neden oldu.

Yasanın, yurtdışından gelecek kaynağı kayıt altına almayı hedeflediği ileri sürülürken, muhalefet bu düzenlemenin yolsuzluğa açık olduğunu ve ülkenin uluslararası itibarı için tehdit oluşturduğunu savundu.

Özuslu: “Bu yasa ham, Bakan bile detaylarını bilmiyor”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’ndan “ham haliyle” çıktığını ifade ederek, Ekonomi Bakanı Amcaoğlu’nun bile yasanın detaylarına hâkim olmadığını söyledi. Özuslu, bu haliyle yasayla ülkeye getirilecek paranın kaynağının sorgulanmayacağını, bunun da “kara para aklamaya açık kapı” bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

Toros: “Yüzde 3 vergiyle para aklamak adaletsizliktir”

CTP Milletvekili Fikri Toros da söz konusu düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi. Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Gri Listesi’nden çıkabilmesi için Kuzey Kıbrıs’a da sorumluluk yüklendiğini hatırlatan Toros, bu yasanın Türkiye’nin tekrar listeye alınmasına neden olabileceğini belirtti. Ülkedeki şirketler yüzde 23,5 vergi öderken, yurtdışından getirilecek paralara yüzde 3 vergi uygulanmasının büyük bir adaletsizlik olduğunu kaydetti.

Şahali: “Paranın menşei sorgulanmayacak, neden?”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yasa tasarısının açık biçimde paranın bankalar aracılığıyla değil, doğrudan nakit olarak getirileceğini ve kaynağının sorgulanmayacağını belirttiğini dile getirdi. “Bu paralar bankacılık sistemiyle getirilebilecekse, yasa neden var?” diye soran Şahali, mevcut haliyle düzenlemenin riskli olduğunu söyledi.

Özdenefe: “Ham yasa Meclis’e getirilmez, bu komitenin işi değil”

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de söz alarak, bu denli eksik bir düzenlemenin Bakanlar Kurulu’ndan geçirilip Meclis’e getirilmesini eleştirdi. Özdenefe, komitelerin yasaları sıfırdan yazma yeri olmadığını vurgulayarak, “Bu kadar ham bir mevzuatın altından kalkmak zor, hata yapılıyor” dedi.

Amcaoğlu: “Kayıt dışı, kontrol dışı anlamına geliyor, gelecek paranın rakamını bilemeyiz”

Amcaoğlu, yasa tasarısına Bakanlar Kurulu’nda onay verdiğini ancak tereddütlerini ifade ettiğini ve henüz ham olan tasarıyı komite çalışmasında konuşacaklarını söyledi.

Ülkede finansman açığının giderilmesinin şart olduğunu belirten Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın ekonomiye kazandırılacağını söylediği paranın tahmini rakamlar olduğunu ifade etti. Amcaoğlu, “kayıt dışı”nın “kontrol dışı” anlamına geldiğinden rakamın bilinemeyeceğine dikkati çekti.

Amcaoğlu, kontrollerin ciddi bir şekilde yapıldığı sürece, tasarının uygulanabilir olduğunu dile getirdi. Nakit paranın da bankalar aracılığıyla bilançolara geçirilmesi halinde bir sıkıntının oluşmayacağını söyleyen Amcaoğlu, bunun "çantalarda para getirilmesi" anlamına gelmediğini kaydetti.