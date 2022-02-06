Tercümanlık’dan güzellik sektörüne…

Lüsen IŞIK

Ankara Bilkent Üniversitesi Tercümanlık bölümü mezunu olan Bahar Tandoğdu, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde bağımsız tercüman olarak çalışmasının ardından YDÜ’ uluslararası öğrenci ofisinde koordinatörlük yaptı, bir anda yönünü bambaşka bir sektöre çevirdi…

“Uzun zamandır hayalimdi… Gerçekleştirdim”

Radikal bir karar alarak Beauty Lounge adı altında güzellik salonunu açmaya karar veren Bahar Tandoğdu, radikal kararının öyküsünü anlattı:

“Meslek değiştirirken çok fazla zorluk yaşamadım çünkü çok uzun zamandır hayalim olan bir meslekti ve 2015'den beridir Kıbrıs, Türkiye ve Azerbeycan’da eğitimlerini aldığım bir sektördü. Farklı eğitimler aldım, almaya da devam ediyorum. Mümkün olduğunca yakaladığım tüm eğitimlere katılmaya çalışıyorum. Ailemin bana bu konuda çok fazla desteği oldu. Zaten bir aile işletmemiz hali hazırda var, aile işletmemiz olan Özel Başkent Hastanesi bünyesindeyiz... Bana da daha çok kendimi bu konuda geliştiririm kısmı kalmıştı. Bana düşen kısım kendimi yenilemek ve geliştirmekti, bunu da yaptığımı düşünüyorum ve her gün de yeni bilgiler edinmeye çalışıyorum.”

“İnsanlar her zaman kendini güzel hissetmek ister”

Güzellik ve bakım sektörüne adapte olabilmek için öğrenmeye en basit yerlerden başladığını aktaran Bahar Tandoğdu, ilk başlarda tanıdıklarına ve yakınlarına küçük çapta makyaj ve güzellik uygulamaları yaptığını da dile getirdi.

Bahar Tandoğdu, ülkede mevcut olan hayat pahalılığının, onu ‘kendi işini’ kurmaya yönelttiğini söylüyor:

“Maalesef ülkemizde ciddi bir hayat pahalılığı mevcut. Bu hem müşterilerim açısından zorlu, bir hem de benim açımdan stresli bir dönem. Kullandığım ürünler uluslararası tanınan bir marka, yurtdışından getirdiğim cihazlar da hep döviz üzerinden olduğundan ciddi anlamda işimi zorluyor. Bu bir gerçektir ki, insanlar her zaman kendini güzel hissetmek ister; bunun için de bakım şart. İnsanlar kendilerine göre bir bütçe ayırıyor ve ayırmalı da bence...”

“En kısa zamanda yurtdışındaki eğitimlere katılıp farklı uygulamaları adaya getirmek istiyorum.”

İnsanların dış görünüşünün mesleki ve özel hayatlarına da pozitif yansıdığını ifade eden Bahar Tandoğdu, fiziksel denge ve bakımın bireyin özgüven seviyesini büyük oranda yükseltme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bakım ve güzellik sektöründe farklı düşünceleri olduğunu ifade eden Tandoğdu, bu düşünceleri gerçekleştirmek için yurtdışında geniş çapta eğitimlere katılmak zorunda olduğunu da anlatıyor:

“Şu an Kıbrıs'ta uygulanmayan ve eksikliği olan bazı uygulamalar var, onları buraya getirtmek istiyorum. Bunu yapabilmem için de yurtdışı eğitimlerine katılmam gerekiyor. Bu alanda zaten sürekli kendimi yenilemek istiyorum. En kısa zamanda bu yurtdışında ki eğitimlere katılıp farklı uygulamaları adaya getirmek istiyorum. Buradaki işletmemi de genişletmek ve salonuma farklı uygulama modelleri katmak istiyorum.

İnsanlar hayat pahalılığından ve ekonomik krizden dolayı zorlu bir süreçten geçiyor, ama insan ne olursa olsun hayallerini ertelememeli ve peşinden gitmeli. Kendini hazır ve donanımlı hissettiği an da istediği sektöre adım atmalı.”