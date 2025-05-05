Tera köyündeki tarihi caminin koruma çalışması tamamladı

Kültürel Miras Teknik Komitesi, Baf bölgesinde bulunan Tera köyündeki tarihi caminin koruma çalışmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Komite’nin çalışmaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Tuncay, Baf bölgesinde bulunan Tera Köyü Camisi'ndeki koruma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Komite ve köylülerden oluşan bir heyetle camiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında, caminin yapısal bütünlüğünün korunduğunu, mimari ve tarihi önemini muhafaza eden kapsamlı müdahaleler yapıldığını ifade eden Tuncay, alan temizliğinin yapıldığını, bitki örtüsünün kaldırıldığını, duvar sıvaları, çatı, ahşap kapılar ve pencerelerin onarıldığını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’taki camilerde koruma çalışmalarının sürdüğünü de belirten Tuncay, Evdim (Düzkaya) Camisi’ndeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini, Dohni (Taşkent) ve Tuzla camilerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Tuncay, eserler üzerinde yürütülen çalışmaların, Avrupa Birliği’nin sağladığı finansal katkılar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.