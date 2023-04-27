Tepkiler üzerine DAÜ geri adım attı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) ait “DAÜ Beach Club”da düzenleneceği açıklanan "Burning Beach Spring Fest" etkinliği, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

“DAÜ Beach Club’ın kiralanarak, bir başkası tarafından yapılacağı” ifade edilen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “29 Nisan 2023 Cumartesi günü Üniversitemize ait Deniz Tesisleri (Beach Club) kiralanarak yapılacağı duyurulan ‘Burning Beach Spring Fest’ etkinliği iptal edilmiştir” denildi.

Söz konusu etkinlik, Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitirenlerin anısına “saygısızlık” olarak değerlendirilmiş, sosyal medyada özellikle Mağusa’da yaşam süren yurttaşların tepkisine yol açmıştı.