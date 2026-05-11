DISY ve AKEL ilk iki sırada, VOLT sürpriz çıkışta

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 24 Mayıs’ta yapılacak parlamento seçimlerine iki hafta kala yayınlanan son kamuoyu araştırmasına göre DISY, yüzde 19.7 oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor. AKEL, yüzde 17.5 ile ikinci, aşırı sağcı ELAM ise yüzde 14 ile üçüncü sırada.

Anketin sürprizi ise, önceki kamuoyu araştırmalarında yüzde 3 ile yüzde 5 arasında gidip gelen ve barajı aşıp aşamayacağı konusunda tereddütler bulunan VOLT’un, yüzde 7.2 ile neredeyse DIKO’yu bile geride bırakıp, dördüncülük yarışına ortak olması.

RealPolls adlı şirket tarafından 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, eski Sayıştay Başkanı Odysseas Michaelides’in geçtiğimiz yıl kurduğu ALMA, ELAM’ın ardından yüzde 9.4 ile dördüncü, Avrupa Parlamentosu Milletveki Fidias’ın partisi Doğrudan Demokrasi yüzde 8.7 ile beşinci, DIKO yüzde 7.8 ile altıncı sırada.

Anketin bir diğer sürprizi ise, önceki anketlerde yüzde 3.6’lık seçim barajını aşamayacakmış gibi görünen EDEK ile DIPA’nın, baraj hattına yükselmesi.

Ankete göre EDEK yüzde 3.9, DIKO’dan bölünen DIPA’nın ise yüzde 3.7 ile hemen barajın üzerinde konumlanmış durumda.

Buna göre seçim sonucunda toplam dokuz parti, parlamentoya girebilecek gibi duruyor.

1,555 kişiyle gerçekleştirilen ve hata payı ±2.3 olarak açıklanan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre baraj altı görünen partiler ise şöyle:

Avcılar Hareketi yüzde 2.8, Ekologlar yüzde 2.7, Demokratik Değişim Hareketi ile Demokratik Ulusal Hareket yüzde 0.6, Yeşiller yüzde 0.5, Sikose Pano (Get Up) Hareketi ile ‘Diğer’ seçeneğinin toplam oranı ise yüzde 0.5.

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi için yapılacak seçimde partiler, 56 sandalye için yarışacak.