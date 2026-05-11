“Al, partiye yakın gençlere dağıt”

Ertuğrul SENOVA

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), “seçim yatırımı aracı” haline çevirdiği kırsal kesim arsaları konusunda yeni bir skandal ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı mühürlü 17 adet "Kırsal Kesim Arsası Hak Sahiplilik Müracaat Formu"nun, "Partiye yakın gençlere dağıtılması" talimatıyla doğrudan UBP Karaağaç Örgüt Başkanı’na verildiği ortaya çıktı.

İddialara göre örgüt başkanı, köydeki gençlere bu formları "oy talebiyle" dağıtarak, arsa işlemlerini halledeceği vaadinde bulundu.

Normal şartlarda bu formlar; yalnızca İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi, bölge kaymakamlıkları veya muhtarlıklardan, ikamet belgesi ibraz edilerek şahsen temin edilebiliyor.

YENİDÜZEN’in İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi’nde yaptığı araştırma ise usulsüzlüğü gözler önüne serdi.

Birim yetkilileri, bir kişinin arşiv bölümüne ikamet belgesi sunmadan form alamayacağını ve her hak sahibine yalnızca bir adet form verildiğini ifade etti.

Bakanlık bünyesinde sıkı prosedürlere tabi olan mühürlü formların, nasıl olup da bir parti temsilcisinin eline toplu halde geçtiği sorusu ise yanıt bekliyor.

Gençlerin kendi köylerinde kökleşmesini sağlamak ve barınma sorununa ‘sosyal devlet’ anlayışıyla çözüm üretmeyi amaçlayan ‘kırsal kesim arsası’ projesi, hemen her seçim döneminde özellikle UBP’nin seçim yatırım aracı olarak gündeme geliyor.

Hemen her seçim döneminde, UBP’nin başkan ve üst düzey yöneticileri törenler düzenliyor, gençlere kırsal kesim arsası verildiği anları fotoğraflayarak kamuoyuna servis ediyor.