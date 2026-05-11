Gıda enflasyonunda KKTC ilk sırada

CTP Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC’nin gıda enflasyonunda listedeki ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek ekonomik politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barçın’ın paylaştığı verilere göre, Mart 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 40.41 olarak kaydedildi. Nisan ayında ise bu oranın yüzde 40.78’e yükseldiği ifade edildi. Aynı sıralamada Türkiye yüzde 32.36 ile ikinci sırada yer alırken, Meksika yüzde 6.9, Kolombiya yüzde 6.3 ve Kıbrıs Cumhuriyeti yüzde 6.20 oranında gıda enflasyonu yaşadı.

Paylaşımda OECD ortalamasının yüzde 3.6 olduğuna dikkat çekilirken, Almanya’da gıda enflasyonunun yüzde 1.3, ABD ve Fransa’da yüzde 1.9 seviyesinde olduğu belirtildi. Bazı ülkelerde ise negatif enflasyon oranları görüldüğü kaydedildi.

Barçın açıklamasında, “Sorunlarımızı ezbere laflarla değil, veriye ve bilime dayalı rasyonel ekonomi politikalarıyla çözmeye geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Verilerin kaynağı olarak “Informal Economy” gösterildi.