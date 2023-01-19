Temsiliyet hakkı genişletilecek, hesaplar dış denetime açılacak

Emekçilerin birikimlerini daha verimli değerlendirilmesi amacıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri hazırladığı, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in de destek verdiği İhtiyat Sandığı (Değişiklik) Yasa Önerisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak, halkın bilgisine getirildi.

Yasa çalışması ile yönetim kurulu üye sayısında artışa gidilerek, iştiraklerin temsiliyet hakkı genişletildi.

Yeni düzenleme ile ilk kez kamu çalışanları ve işverenlerle birlikte Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ticaret Odası gibi kesimlere de temsiliyet hakkı verilmesinin önü açıldı.

Bunun yanı sıra; fon hesaplarının yanında bütçe ve kesin hesapların dış denetiminin Sayıştay Başkanlığı dışında Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilen bir muhasip tarafından denetlenmesi de hedeflendi. Raporların, ilgili bakan, Bakanlar Kurulu, Meclis’e de sunularak, Resmi Gazete’de yayınlanması amaçlandı.

Öte yandan, Yönetim Kurulu üyeliğine de görev sınırı konuldu. 3+3 yani 6 yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin bir kez daha görevlendirilmemesi hedefleniyor.

Ayrıca yasa önerisinin hayata geçmesi halinde; İhtiyat Sandığı Dairesi’nde üçüncü dereceye kadar akrabası bulunan kişiler, Yönetim Kurulu üyeliğine görevlendirilemeyecek.

Bununla birlikte; Yönetim Kurulu üyeliğine atamaya nitelik şartı aranacak. Atanacak kişilerin en az üniversite ve finans alanında mezun olması zorunluluğu da getirilecek.